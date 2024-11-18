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Критична ситуація — коли одеситам повернуть світло

18 листопада 2024 17:56
Рвачова Анастасія - редактор
Ситуація зі світлом: коли одеситам чекати на покращення
Наслідки удару по енергетиці. Фото: Forbes.ua
Рвачова Анастасія - редактор

Після потужної масованої атаки на Україну, Одеський регіон залишається одним з найскладнішим по ситуації зі світлом. Саме на Одещині руйнування критичної інфраструктури були настільки потужними, що наша область залишається єдиною, де продовжують діяти екстрені та аварійні відключення. Проте більшу частину вже вдалося відновити. 

Про це під час пресбрифінгу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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Відновлення енергосистема

Очільник обласної військової адміністрації повідомив, що за півтори доби енергетики відновили майже 80% потужностей регіону. І ця робота продовжується цілодобово. 

"Я вважаю, що хлопці, які цим займалися, виконали гігантський прошарок роботи. Вже у багатьох квартирах є тепло, практично відновили водопостачання. Я ще проблемні ділянки, де технічно неможливо пришвидшити процес відновлення. Але ми працюємо над цим. Головним було питання тепло та води, щоб закрити основні вузли. І ми це зробили", — розповів Олег Кіпер. 

Крім того, голова ОВА наголосив, що остання атака була наймасованішою на енергосистему нашого регіону. По Одеській області сумарно було випущено майже пів сотні повітряних цілей, частину з яких вдалося ліквідувати силами ППО. 

"Атака була дійсно масштабною. 48 цілей було направлено на Одеський регіон, з яких 38 — ракети. Тому я вважаю, що всі працюють посилено і справляються з усіма завданнями. Але масштаб руйнувань дійсно дуже великий", — додав Кіпер. 

 Запит до ПМР

Також слід сказати, що через великі масштаби руйнувань Одеська область шукає альтернативні джерела енергії. Серед таких був запит до невизнаного Придністровʼя, на території якого є велика Молдавська ДРЕС, адже повне відновлення вимагає багато часу та економії. 

"Все робиться для того, щоб найближчим часом повністю відновити роботу. Був запит до так званого Придністровʼя, щоб допомогли з потужністю, проте вони відмовили. Тому справляємося своїми силами", — підсумував очільник ОВА. 

Нагадаємо, графіки відключень світла в Одесі планують підготувати до вечора понеділка, 18 листопада. Тоді ж обіцяють повернути тепло в усі будинки в місті. 

Ми писали, що експерт пояснив, чому після атаки у неділю особливо важко відновити енергопостачання на Одещині. Також в Одесі впровадили два безкоштовних автобусних маршрути, щоби компенсувати відсутність електротранспорту.

Одеса електроенергія Новини Одеси критична інфраструктура Олег Кіпер енергетика ракетний удар

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