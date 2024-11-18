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Критическая ситуация — когда одесситам вернут свет

18 ноября 2024 17:56
Рвачова Анастасия - редактор
Ситуация со светом: когда одесситам ждать улучшения
Последствия удара по энергетике. Фото: Forbes.ua
Рвачова Анастасия - редактор

После мощной массированной атаки на Украину Одесский регион остается одним из самых сложных по ситуации со светом. Именно в Одесской области разрушения критической инфраструктуры были настолько мощными, что наша область остается единственной, где продолжают действовать экстренные и аварийные отключения. Однако большую часть уже удалось восстановить.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Восстановление энергосистемы

Глава областной военной администрации сообщил, что за полтора суток энергетики восстановили почти 80% мощностей региона. И эта работа продолжается круглосуточно.

"Я считаю, что ребята, которые этим занимались, выполнили гигантскую прослойку работы. Уже во многих квартирах есть тепло, практически восстановили водоснабжение. Есть еще проблемные участки, где технически невозможно ускорить процесс восстановления. Но мы работаем над этим. Главным был вопрос тепла и воды, чтобы закрыть основные узлы. И мы это сделали", — рассказал Олег Кипер.

Кроме того, глава ОВА подчеркнул, что последняя атака была самой массированной на энергосистему нашего региона. По Одесской области суммарно было выпущено около полусотни воздушных целей, часть из которых удалось ликвидировать силами ПВО.

"Атака была действительно масштабной. 48 целей было направлено на Одесский регион, из которых 38 — ракеты. Поэтому я считаю, что все работают усиленно и справляются со всеми задачами. Но масштаб разрушений действительно очень большой", — добавил Кипер.

Запрос в ПМР

Также следует сказать, что из-за больших масштабов разрушений Одесская область ищет альтернативные источники энергии. Среди таких был запрос к непризнанному Приднестровью, на территории которого есть Молдавская ГРЭС, ведь полное восстановление требует много времени и экономии.

"Все делается для того, чтобы в ближайшее время полностью возобновить работу. Был запрос в так называемое Приднестровье, чтобы помогли с мощностью, однако они отказали. Поэтому справляемся своими силами", — подытожил глава ОВА.

Напомним, графики отключений света в Одессе планируют подготовить к вечеру понедельника, 18 ноября. Тогда же обещают вернуть тепло во все дома в городе.

Мы писали, что эксперт объяснил, почему после атаки в воскресенье особенно трудно возобновить энергоснабжение в Одесской области. Также в Одессе внедрили два бесплатных автобусных маршрута, чтобы компенсировать отсутствие электротранспорта.

Одесса электроэнергия Новости Одессы критическая инфраструктура Олег Кипер энергетика ракетный удар

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