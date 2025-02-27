Газ поставлять у ПМР вчасно — Вадим Красносельський

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Очільник самопроголошеного Придністров'я Вадим Красносільський запевнив, що газ на лівий берег Дністра поставляють вчасно. Однак зауважив, що домовленість було отримано лише на "черговий період".

Про це Вадим Красносельский написав у соцмережі.

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Президент самопроголошеної ПМР заявив, що після тривалих перемовин механізм постачання в республіку природнього газу продовжить діяти на черговий період. Також додав, що "блакитне паливо" буде поставлене в обумовлений термін.

"Механізм постачання до Придністров'я природного газу продовжує діяти. Домовленості на черговий період досягнуто. Газ буде доставлено до республіки вчасно", — написав Вадим Красносільський.

Газова криза у ПМР

Додамо, що раніше Придністров'я безплатно отримувало газ від російського "Газпрому", який проходив транзитом через Україну. Проте після завершення контракту між Києвом і Москвою постачання припинилися, що призвело до серйозних енергетичних проблем у ПМР. Пізніше стало відомо про те, що угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG веде переговори з оператором газотранспортної системи України щодо транзиту блакитного палива з до невизнаного Придністров'я через територію нашої держави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про звернення президенту Придністров'я до ООН. А також про те, як РФ може скористатися газовою кризою.