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Криза в Придністров'ї — проблема з газом на якийсь час вирішена

27 лютого 2025 18:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Газ поставлять у ПМР вчасно — Вадим Красносельський
Вид Тирасполя. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Очільник самопроголошеного Придністров'я Вадим Красносільський запевнив, що газ на лівий берег Дністра поставляють вчасно. Однак зауважив, що домовленість було отримано лише на "черговий період".

Про це Вадим Красносельский написав у соцмережі.

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Президент самопроголошеної ПМР заявив, що після тривалих перемовин механізм постачання в республіку природнього газу продовжить діяти на черговий період. Також додав, що "блакитне паливо" буде поставлене в обумовлений термін.

"Механізм постачання до Придністров'я природного газу продовжує діяти. Домовленості на черговий період досягнуто. Газ буде доставлено до республіки вчасно", — написав Вадим Красносільський.

Газова криза у ПМР

Додамо, що раніше Придністров'я безплатно отримувало газ від російського "Газпрому", який проходив транзитом через Україну. Проте після завершення контракту між Києвом і Москвою постачання припинилися, що призвело до серйозних енергетичних проблем у ПМР. Пізніше стало відомо про те, що угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG веде переговори з оператором газотранспортної системи України щодо транзиту блакитного палива з до невизнаного Придністров'я через територію нашої держави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про звернення президенту Придністров'я до ООН. А також про те, як РФ може скористатися газовою кризою.

 

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