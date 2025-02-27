Газ поставят в ПМР вовремя - Вадим Красносельский

Вид Тирасполя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Глава самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский заверил, что газ на левый берег Днестра поставляют вовремя. Однако отметил, что договоренность была получена только на "очередной период".

Об этом Вадим Красносельский написал в соцсети.

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Газ в Приднестровье

Президент самопровозглашенной ПМР заявил, что после длительных переговоров механизм поставки в республику природного газа продолжит действовать на очередной период. Также добавил, что "голубое топливо" будет поставлено в оговоренный срок.

"Механизм поставки в Приднестровье природного газа продолжает действовать. Договоренности на очередной период достигнуты. Газ будет доставлен в республику вовремя",— написал Вадим Красносельский.

Газовый кризис в ПМР

Добавим, что ранее Приднестровье бесплатно получало газ от российского "Газпрома", который проходил транзитом через Украину. Однако после завершения контракта между Киевом и Москвой поставки прекратились, что привело к серьезным энергетическим проблемам в ПМР. Позже стало известно о том, что венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG ведет переговоры с оператором газотранспортной системы Украины относительно транзита голубого топлива из в непризнанное Приднестровье через территорию нашего государства.

Напомним, недавно мы писали об обращении президента Приднестровья в ООН. А также о том, как РФ может воспользоваться газовым кризисом.