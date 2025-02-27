Газ поставят в ПМР вовремя - Вадим Красносельский

Кризис в Приднестровье — проблема с газом на время решена
Глава самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский заверил, что газ на левый берег Днестра поставляют вовремя. Однако отметил, что договоренность была получена только на "очередной период".
Об этом Вадим Красносельский написал в соцсети.
Газ в Приднестровье
Президент самопровозглашенной ПМР заявил, что после длительных переговоров механизм поставки в республику природного газа продолжит действовать на очередной период. Также добавил, что "голубое топливо" будет поставлено в оговоренный срок.
"Механизм поставки в Приднестровье природного газа продолжает действовать. Договоренности на очередной период достигнуты. Газ будет доставлен в республику вовремя",— написал Вадим Красносельский.
Газовый кризис в ПМР
Добавим, что ранее Приднестровье бесплатно получало газ от российского "Газпрома", который проходил транзитом через Украину. Однако после завершения контракта между Киевом и Москвой поставки прекратились, что привело к серьезным энергетическим проблемам в ПМР. Позже стало известно о том, что венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG ведет переговоры с оператором газотранспортной системы Украины относительно транзита голубого топлива из в непризнанное Приднестровье через территорию нашего государства.
Напомним, недавно мы писали об обращении президента Приднестровья в ООН. А также о том, как РФ может воспользоваться газовым кризисом.
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