Куди в Одесі можна здати на переробку живу ялинку — перелік адрес

Ялинковий базар в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після закінчення новорічних свят багато людей стикається з проблемою утилізації живої ялинки. Аби не створювати біля смітників звалище вічнозелених красунь, в Одесі відкрили пункти, куди можна здати хвойне дерево для переробки.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Куди віднести ялинку

КП "ЖКС "Фонтанський"

​вул. М. Арнаутська, 7

вул. В. Арнаутська, 83

вул. Транспортна, 8/А

просп. Гагаріна, 23/5

вул. Тираспольська, 13

КП "ЖКС "Чорноморський"

​просп. Небесної сотні, 83

вул. Ак. Корольова, 63/А

вул. Ільфа і Петрова, 63 корпус 1

пл. Незалежності, 1

просп. Ак. Глушка, 1/В

КП "ЖКС "Вузівський"

​вул. Шишкіна, 52/2А

​вул. Варненська, 5/2

просп. Небесної Сотні, 4

​вул. Героїв Крут, 3

КП "ЖКС "Хмельницький"

​вул Балківська, 199

вул. Середня, 47

вул. Болгарська, 16

вул. Б.Хмельницького, 64

КП "ЖКС "Пересипський"

​вул. Ат. Чепіги, 9

вул. Далекосхідна, 6

КК "КЛЕВЕР"

​вул. Висоцького, 20

вул. Заболотного, 12

вул. Марсельська, 5

вул. Лузанівська, 67

вул. Чорноморського козацтва, 167

КП ЖКС "Порто-Франківський"

​вул. 10 квітня, 4

вул. Канатна, 19-21

проспект Українських Героїв, 27

КП "ЖКС "Черьомушки"

​вул. Святослава Ріхтера, 2-2Б (майданчик)

КК "Сервіс плюс"

​вул. Філатова, 86

вул. Черняховського, 18

Раніше ми писали, що штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Нейромережа здатна мислити, як відомі митці, та відтворювати їхні картини, а також створювати зображення з альтернативної реальності. А ще за допомогою ШІ можна зануритися в минуле чи навіть створити його собі самим. Як до прикладу, святкування Нового року в Одесі понад століття тому.