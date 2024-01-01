Куди в Одесі можна здати на переробку живу ялинку — перелік адрес
Після закінчення новорічних свят багато людей стикається з проблемою утилізації живої ялинки. Аби не створювати біля смітників звалище вічнозелених красунь, в Одесі відкрили пункти, куди можна здати хвойне дерево для переробки.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Куди віднести ялинку
КП "ЖКС "Фонтанський"
- вул. М. Арнаутська, 7
- вул. В. Арнаутська, 83
- вул. Транспортна, 8/А
- просп. Гагаріна, 23/5
- вул. Тираспольська, 13
КП "ЖКС "Чорноморський"
- просп. Небесної сотні, 83
- вул. Ак. Корольова, 63/А
- вул. Ільфа і Петрова, 63 корпус 1
- пл. Незалежності, 1
- просп. Ак. Глушка, 1/В
КП "ЖКС "Вузівський"
- вул. Шишкіна, 52/2А
- вул. Варненська, 5/2
- просп. Небесної Сотні, 4
- вул. Героїв Крут, 3
КП "ЖКС "Хмельницький"
- вул Балківська, 199
- вул. Середня, 47
- вул. Болгарська, 16
- вул. Б.Хмельницького, 64
КП "ЖКС "Пересипський"
- вул. Ат. Чепіги, 9
- вул. Далекосхідна, 6
КК "КЛЕВЕР"
- вул. Висоцького, 20
- вул. Заболотного, 12
- вул. Марсельська, 5
- вул. Лузанівська, 67
- вул. Чорноморського козацтва, 167
КП ЖКС "Порто-Франківський"
- вул. 10 квітня, 4
- вул. Канатна, 19-21
- проспект Українських Героїв, 27
КП "ЖКС "Черьомушки"
- вул. Святослава Ріхтера, 2-2Б (майданчик)
КК "Сервіс плюс"
- вул. Філатова, 86
- вул. Черняховського, 18
Раніше ми писали, що штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Нейромережа здатна мислити, як відомі митці, та відтворювати їхні картини, а також створювати зображення з альтернативної реальності. А ще за допомогою ШІ можна зануритися в минуле чи навіть створити його собі самим. Як до прикладу, святкування Нового року в Одесі понад століття тому.
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