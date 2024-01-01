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Куди в Одесі можна здати на переробку живу ялинку — перелік адрес

1 січня 2024 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Куди в Одесі можна здати на переробку живу ялинку — перелік адрес
Ялинковий базар в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після закінчення новорічних свят багато людей стикається з проблемою утилізації живої ялинки. Аби не створювати біля смітників звалище вічнозелених красунь, в Одесі відкрили пункти, куди можна здати хвойне дерево для переробки.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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Куди віднести ялинку

КП "ЖКС "Фонтанський"

  • ​вул. М. Арнаутська, 7
  • вул. В. Арнаутська, 83
  • вул. Транспортна, 8/А
  • просп. Гагаріна, 23/5
  • вул. Тираспольська, 13

КП "ЖКС "Чорноморський"

  • ​просп. Небесної сотні, 83
  • вул. Ак. Корольова, 63/А
  • вул. Ільфа і Петрова, 63 корпус 1
  • пл. Незалежності, 1
  • просп. Ак. Глушка, 1/В

КП "ЖКС "Вузівський"

  • ​вул. Шишкіна, 52/2А
  • ​вул. Варненська, 5/2
  • просп. Небесної Сотні, 4
  • ​вул. Героїв Крут, 3

КП "ЖКС "Хмельницький"

  • ​вул Балківська, 199
  • вул. Середня, 47
  • вул. Болгарська, 16
  • вул. Б.Хмельницького, 64

КП "ЖКС "Пересипський"

  • ​вул. Ат. Чепіги, 9
  • вул. Далекосхідна, 6

КК "КЛЕВЕР"

  • ​вул. Висоцького, 20
  • вул. Заболотного, 12
  • вул. Марсельська, 5
  • вул. Лузанівська, 67
  • вул. Чорноморського козацтва, 167

КП ЖКС "Порто-Франківський"

  • ​вул. 10 квітня, 4
  • вул. Канатна, 19-21
  • проспект Українських Героїв, 27

КП "ЖКС "Черьомушки"

  • ​вул. Святослава Ріхтера, 2-2Б (майданчик)

КК "Сервіс плюс"

  • ​вул. Філатова, 86
  • вул. Черняховського, 18

Раніше ми писали, що штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Нейромережа здатна мислити, як відомі митці, та відтворювати їхні картини, а також створювати зображення з альтернативної реальності. А ще за допомогою ШІ можна зануритися в минуле чи навіть створити його собі самим. Як до прикладу, святкування Нового року в Одесі понад століття тому. 

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