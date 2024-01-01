Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Куда в Одессе можно сдать на переработку живую елку — список адресов arrow

Куда в Одессе можно сдать на переработку живую елку — список адресов

1 января 2024 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Куда в Одессе можно сдать на переработку живую елку — список адресов
Елочный базар в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После окончания новогодних праздников многие люди сталкиваются с проблемой утилизации живой елки. Чтобы не создавать у помойки свалку вечнозеленых красавиц, в Одессе открыли пункты, куда можно сдать хвойное дерево для переработки.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Куда отнести елку

КП "ЖКС "Фонтанский"

  • ул. М. Арнаутская, 7
  • ул. Б. Арнаутская, 83
  • ул. Транспортная, 8/А
  • просп. Гагарина, 23/5
  • ул. Тираспольская, 13

КП "ЖКС "Черноморский"

  • просп. Небесной сотни, 83
  • ул. Ак. Королева, 63/А
  • ул. Ильфа и Петрова, 63 корпус 1
  • пл. Независимости, 1
  • просп. Ак. Глушко, 1/В

КП "ЖКС "Вузовский"

  • ул. Шишкина, 52/2А
  • Ул. Варненская, 5/2
  • просп. Небесной Сотни, 4
  • ул. Героев Крут, 3

КП "ЖКС "Хмельницкий"

  • ул Балковская, 199
  • ул. Средняя, ​​47
  • ул. Болгарская, 16
  • ул. Б.Хмельницкого, 64

КП "ЖКС "Пересыпский"

  • ул. Ат. Чепиги, 9
  • ул. Дальневосточная, 6

УК "КЛЕВЕР"

  • Ул. Высоцкого, 20
  • ул. Заболотного, 12
  • ул. Марсельская, 5
  • ул. Лузановская, 67
  • ул. Черноморского казачества, 167

КП ЖКС "Порто-Франковский"

  • Ул. 10 апреля, 4
  • ул. Канатно, 19-21
  • проспект Украинских Героев, 27

КП "ЖКС "Черемушки"

  • Ул. Святослава Рихтера, 2-2Б (площадка)

УК "Сервис плюс"

  • Ул. Филатова, 86
  • ул. Черняховского, 18

Раньше мы писали, что искусственный интеллект продолжает удивлять человечество своими возможностями. Нейросеть способна мыслить как известные художники и воспроизводить их картины, а также создавать изображения из альтернативной реальности. А еще с помощью ИИ можно погрузиться в прошлое или даже создать его себе самим. Как например, празднование Нового года в Одессе более века назад.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме