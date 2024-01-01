Куда в Одессе можно сдать на переработку живую елку — список адресов
После окончания новогодних праздников многие люди сталкиваются с проблемой утилизации живой елки. Чтобы не создавать у помойки свалку вечнозеленых красавиц, в Одессе открыли пункты, куда можно сдать хвойное дерево для переработки.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Куда отнести елку
КП "ЖКС "Фонтанский"
- ул. М. Арнаутская, 7
- ул. Б. Арнаутская, 83
- ул. Транспортная, 8/А
- просп. Гагарина, 23/5
- ул. Тираспольская, 13
КП "ЖКС "Черноморский"
- просп. Небесной сотни, 83
- ул. Ак. Королева, 63/А
- ул. Ильфа и Петрова, 63 корпус 1
- пл. Независимости, 1
- просп. Ак. Глушко, 1/В
КП "ЖКС "Вузовский"
- ул. Шишкина, 52/2А
- Ул. Варненская, 5/2
- просп. Небесной Сотни, 4
- ул. Героев Крут, 3
КП "ЖКС "Хмельницкий"
- ул Балковская, 199
- ул. Средняя, 47
- ул. Болгарская, 16
- ул. Б.Хмельницкого, 64
КП "ЖКС "Пересыпский"
- ул. Ат. Чепиги, 9
- ул. Дальневосточная, 6
УК "КЛЕВЕР"
- Ул. Высоцкого, 20
- ул. Заболотного, 12
- ул. Марсельская, 5
- ул. Лузановская, 67
- ул. Черноморского казачества, 167
КП ЖКС "Порто-Франковский"
- Ул. 10 апреля, 4
- ул. Канатно, 19-21
- проспект Украинских Героев, 27
КП "ЖКС "Черемушки"
- Ул. Святослава Рихтера, 2-2Б (площадка)
УК "Сервис плюс"
- Ул. Филатова, 86
- ул. Черняховского, 18
Раньше мы писали, что искусственный интеллект продолжает удивлять человечество своими возможностями. Нейросеть способна мыслить как известные художники и воспроизводить их картины, а также создавать изображения из альтернативной реальности. А еще с помощью ИИ можно погрузиться в прошлое или даже создать его себе самим. Как например, празднование Нового года в Одессе более века назад.
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