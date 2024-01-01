Куда в Одессе можно сдать на переработку живую елку — список адресов

Елочный базар в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После окончания новогодних праздников многие люди сталкиваются с проблемой утилизации живой елки. Чтобы не создавать у помойки свалку вечнозеленых красавиц, в Одессе открыли пункты, куда можно сдать хвойное дерево для переработки.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Куда отнести елку

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ул. Б. Арнаутская, 83

ул. Транспортная, 8/А

просп. Гагарина, 23/5

ул. Тираспольская, 13

КП "ЖКС "Черноморский"

просп. Небесной сотни, 83

ул. Ак. Королева, 63/А

ул. Ильфа и Петрова, 63 корпус 1

пл. Независимости, 1

просп. Ак. Глушко, 1/В

КП "ЖКС "Вузовский"

ул. Шишкина, 52/2А

Ул. Варненская, 5/2

просп. Небесной Сотни, 4

ул. Героев Крут, 3

КП "ЖКС "Хмельницкий"

ул Балковская, 199

ул. Средняя, ​​47

ул. Болгарская, 16

ул. Б.Хмельницкого, 64

КП "ЖКС "Пересыпский"

ул. Ат. Чепиги, 9

ул. Дальневосточная, 6

УК "КЛЕВЕР"

Ул. Высоцкого, 20

ул. Заболотного, 12

ул. Марсельская, 5

ул. Лузановская, 67

ул. Черноморского казачества, 167

КП ЖКС "Порто-Франковский"

Ул. 10 апреля, 4

ул. Канатно, 19-21

проспект Украинских Героев, 27

КП "ЖКС "Черемушки"

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УК "Сервис плюс"

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Раньше мы писали, что искусственный интеллект продолжает удивлять человечество своими возможностями. Нейросеть способна мыслить как известные художники и воспроизводить их картины, а также создавать изображения из альтернативной реальности. А еще с помощью ИИ можно погрузиться в прошлое или даже создать его себе самим. Как например, празднование Нового года в Одессе более века назад.