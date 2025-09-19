В Одесі викрили наркокартель з психотропами на 23 мільйони

Правохоронці на місці злочину. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі група осіб виготовляла та продавала психотропи по всій Україні та за кордон. У нарколабораторії знайшли обладнання, прекурсори й речовини вартістю майже 23 млн грн. Організаторам загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Викриття наркобізнесу

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію в Одесі та затримали п’ятьох учасників наркокартелю — трьох чоловіків та двох дівчат, серед яких є неповнолітня. За даними слідства, чоловіки орендували приватний будинок, де облаштували нарколабораторію з професійним обладнанням і реактивами для виготовлення психотропу Альфа-PVP. Дівчата займалися збутом. "Товар" розповсюджували по Україні та відправляли за кордон, використовуючи сервіси доставки, "закладки" та чат-боти. Щоб замаскувати психотропи, пакували їх у дитячі речі та іграшки.

Правоохоронці задокументували сотні оборудок та перехопили понад 600 посилок із 1200 дозами. Під час обшуків вилучили понад 16 кг психотропів, більше 3 кг наркотиків, 250 літрів прекурсорів, пакувальні матеріали, лабораторне обладнання та гроші у різних валютах. За цінами "чорного ринку" все це коштує майже 23 млн грн.

Наркотики, які знайшли на місці. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Слідчі дії на місці злочину. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Фігурантів затримали. Чоловіків уже взяли під варту без права застави, щодо дівчат вирішується питання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затриманий наркоторговець. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині засудили військового, який замовляв наркотики поштою. Також ми повідомляли, що на кордоні на Одещині пес унюхав наркотики в сумці жінки.