В Одесі викрили наркокартель з психотропами на 23 мільйони

Лабораторію з психотропами на мільйон створили в Одесі
В Одесі група осіб виготовляла та продавала психотропи по всій Україні та за кордон. У нарколабораторії знайшли обладнання, прекурсори й речовини вартістю майже 23 млн грн. Організаторам загрожує ув’язнення.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Викриття наркобізнесу
Правоохоронці провели масштабну спецоперацію в Одесі та затримали п’ятьох учасників наркокартелю — трьох чоловіків та двох дівчат, серед яких є неповнолітня. За даними слідства, чоловіки орендували приватний будинок, де облаштували нарколабораторію з професійним обладнанням і реактивами для виготовлення психотропу Альфа-PVP. Дівчата займалися збутом. "Товар" розповсюджували по Україні та відправляли за кордон, використовуючи сервіси доставки, "закладки" та чат-боти. Щоб замаскувати психотропи, пакували їх у дитячі речі та іграшки.
Правоохоронці задокументували сотні оборудок та перехопили понад 600 посилок із 1200 дозами. Під час обшуків вилучили понад 16 кг психотропів, більше 3 кг наркотиків, 250 літрів прекурсорів, пакувальні матеріали, лабораторне обладнання та гроші у різних валютах. За цінами "чорного ринку" все це коштує майже 23 млн грн.
Що загрожує
Фігурантів затримали. Чоловіків уже взяли під варту без права застави, щодо дівчат вирішується питання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ми писали, що на Одещині засудили військового, який замовляв наркотики поштою. Також ми повідомляли, що на кордоні на Одещині пес унюхав наркотики в сумці жінки.
Читайте Новини.LIVE!