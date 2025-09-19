В Одессе разоблачили наркокартель с психотропами на 23 миллиона

Правоохранители на месте преступления. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе группа лиц изготавливала и продавала психотропы по всей Украине и за границу. В нарколаборатории нашли оборудование, прекурсоры и вещества стоимостью почти 23 млн грн. Организаторам грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Разоблачение наркобизнеса

Правоохранители провели масштабную спецоперацию в Одессе и задержали пятерых участников наркокартеля — трех мужчин и двух девушек, среди которых есть несовершеннолетняя. По данным следствия, мужчины арендовали частный дом, где обустроили нарколабораторию с профессиональным оборудованием и реактивами для изготовления психотропа Альфа-PVP. Девушки занимались сбытом, "товар" распространяли по Украине и отправляли за границу, используя сервисы доставки, "закладки" и чат-боты. Чтобы замаскировать психотропы, паковали их в детские вещи и игрушки.

Правоохранители задокументировали сотни сделок и перехватили более 600 посылок с 1200 дозами. Во время обысков изъяли более 16 кг психотропов, более 3 кг наркотиков, 250 литров прекурсоров, упаковочные материалы, лабораторное оборудование и деньги в разных валютах. По ценам "черного рынка" все это стоит почти 23 млн грн.

Наркотики, которые нашли на месте, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Следственные действия на месте преступления. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Фигурантов задержали. Мужчин уже взяли под стражу без права залога, в отношении девушек решается вопрос о мере пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанный наркоторговец. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы писали, что в Одесской области осудили военного, который заказывал наркотики по почте. Также мы сообщали, что на границе в Одесской области пес унюхал наркотики в сумке женщины.