Латвія виділить 3,5% ВВП на допомогу Україні

Військовий на навчаннях. Фото: МО Латвії

Балтійська країна Латвія продовжує підтримку України у війні проти Росії. Зокрема, уряд виділив частину внутрішньовалового продукту на військову та енергетичну допомогу.

Про це на пресбрифінгу в Одесі повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

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За словами дипломатки, наразі є три фактори, які допоможуть Україні перемогти у цій війні: військова спроможність, дозвіл на далекобійні удари по РФ та стійка економіка.

"Це і гуманітарно важливо, і політично. І, звичайно ж, має бути глобальна залученість. Латвія ж зі свого боку виділила 3,5% ВВП на допомогу", — розповіла дипломатка.

Енергетична безпека

Крім того, пані Браже додала, що Латвія буде підтримувати енергетичний фонд нашої країни. Вже до кінця цього року на захист критичної інфраструктури союзник виділить додатковий мільярд доларів.

"Вчора в Кабінеті міністрів ми обговорили пакет, який містить енергетичну допомогу, підтримку енергетичного фонду, що передбачає надання допомоги у генераторах, трансформаторах і необхідному обладнанні", — додала очільниця латвійського МЗС.

Нагадаємо, Україна запросить моніторингову місію Міжнародної морської організації, щоби фіксувати злочини РФ проти портової інфраструктури та цивільних суден.

Також начальник Одеської ОВА Олег Кіпер назвав найбільш ефективну відповідь на російські удари по портовій інфраструктурі.