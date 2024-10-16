Латвия выделит 3,5% ВВП в помощь Украине

Военный на учениях. Фото: МО Латвии

Балтийская страна Латвия продолжает поддержку Украины в войне против России. В частности, правительство выделило часть внутривалового продукта на военную и энергетическую помощь.

Об этом на пресс-брифинге в Одессе сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

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По словам дипломата, есть три фактора, которые помогут Украине победить в этой войне: военная способность, разрешение на дальнобойные удары по РФ и устойчивая экономика.

"Это и гуманитарно важно, и политически. И, конечно же, должно быть глобальное вовлечение. Латвия же со своей стороны выделила 3,5% ВВП в помощь", — рассказала дипломат.

Энергетическая безопасность

Кроме того, госпожа Браже добавила, что Латвия будет поддерживать энергетический фонд нашей страны. Уже к концу этого года в защиту критической инфраструктуры союзник выделит дополнительный миллиард долларов.

"Вчера в Кабинете министров мы обсудили пакет, содержащий энергетическую помощь, поддержку энергетического фонда, который подразумевает оказание помощи в генераторах, трансформаторах и необходимом оборудовании", — добавила глава латвийского МИД.

Напомним, Украина пригласит мониторинговую миссию Международной морской организации, чтобы фиксировать преступления РФ против портовой инфраструктуры и гражданских судов.

Также начальник Одесской ОВА Олег Кипер назвал наиболее эффективный ответ на российские удары по портовой инфраструктуре.