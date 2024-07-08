Авто впало на пляж з відпочивальниками в Одесі 7 липня — відео

Автівка, що впала на пляж в Одесі. Фото: скриншот

На пляж у населеному пункті Фонтанка-3 Одеської області з обриву звалилась автівка. Поблизу відпочивали люди, жінка з дитиною ледь встигли відскочити.

Відповідне відео оприлюднив місцевий Telegram-канал "Одеса INFO" у неділю, 7 липня.

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На відео видно, як розбита автівка стоїть серед пляжу, де відпочила велика кількість людей, серед яких діти. За словами авторки ролика, авто просто скотилось з обриву в той час, як поруч були жінка з дитиною, однак їм пощастило врятуватися.

"Ми всі в шоці, просто з обриву скотилася і впала... Як страшно. Добре хоч дитина з мамою встигли вибігти", — розповіла жінка.

Наразі хто є власником авто невідомо.

Інциденти з одеського пляжу

Нагадаємо, що в Одесі моряки врятували п'ятьох відпочивальників, яких винесло у відкрите море.

Також ми писали, що на пляжі Одеси нещодавно вибухнула морська міна. На опублікованих кадрах видно, як стовп води піднявся буквально за кілька метрів від людей, які плавали біля берега.

Додамо, що в Одесі дозволено купатися ще на чотирьох пляжах. Таким чином, офіційно відкритих зон відпочинку у місті вже п'ять, однак у майбутньому цей список збільшиться.