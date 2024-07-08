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Едва не придавило людей — в Одессе на пляж с кучей отдыхающих упало авто

8 июля 2024 03:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Авто упало на пляж с отдыхающими в Одессе 7 июля — видео
Упавший на пляж в Одессе автомобиль. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На пляж в населенном пункте Фонтанка-3 Одесской области с обрыва свалился автомобиль. Поблизости отдыхали люди, женщина с ребенком едва успели отскочить.

Соответствующее видео обнародовал местный Telegram-канал "Одесса INFO" в воскресенье, 7 июля.

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На видео видно, как разбитый автомобиль стоит среди пляжа, где отдыхало большое количество людей, среди которых дети. По словам автора ролика, авто просто скатилось с обрыва в то время как рядом были женщина с ребенком, однако им удалось спастись.

"Мы все в шоке, просто с обрыва скатилась и упала... Как страшно. Хорошо хоть ребенок с мамой успели выбежать", — рассказала женщина.

На данный момент кто владелец авто неизвестно.

Инциденты с одесского пляжа

Напомним, что в Одессе моряки спасли пятерых отдыхающих, которых вынесло в открытое море.

Также мы писали, что на пляже Одессы недавно взорвалась морская мина. На опубликованных кадрах видно, как столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от плавающих у берега людей.

Добавим, что в Одессе можно купаться еще на четырех пляжах. Таким образом официально открытых зон отдыха в городе уже пять, однако в будущем этот список увеличится.

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