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В Одесі офіційно відкрили ще чотири пляжі — які саме

1 липня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі офіційно відкрили ще чотири пляжі, — ОВА
Люди радіють відкриттю пляжів. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі дозволено купатися ще на чотирьох пляжах. Таким чином, офіційно відкритих зон відпочинку у місті вже п'ять. У майбутньому цей список ще буде доповнюватись. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Які пляжі відкрили

Олег Кіпер разом з командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" підписав спільний наказ про доступ людей до пляжних ділянок:

  • Інклюзивний пляж;
Інклюзивний пляж в Одесі відкрили
Інклюзивний пляж в Одесі. Фото: скриншот
  • пляж True Man Sun of a Beach;
Пляж True Man відкрито
Пляж True Man відкрили в Одесі. Фото: скриншот
  • два пляжі Red Line. 
Пляжі в одесі відкрито від 1 липня
Пляжі, відкриті в Одесі. Фото: скриншот

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби перебування людей біля моря заборонено!" — попередили у відомстві.

Більше про пляжі Одеси

Нагадаємо, першим в Одесі для відвідувачів офіційно відкрили пляж "Калетон". Загалом в області уже скоро мають запрацювати два десятки місць для купання, але все залежатиме від виконання орендарями вимог щодо правил безпеки. 

Також ми писали, що на деяких пляжах Одеси виявили високий рівень кишкової палички, що створює небезпеку для здоров'я відпочивальників. Так, наразі не рекомендується відвідувати низку центральних зон відпочинку міста, зокрема пляж в Аркадії.

Додамо, що днями на пляжі Одеси ймовірно вибухнула морська міна. Це сталося у той час, коли неподалік купалися відпочивальники.

Одеса туристи відпочинок Чорне море літо пляж відпустка Одеська область Новини Одеси Олег Кіпер

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