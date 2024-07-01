В Одессе официально открыли еще четыре пляжа, — ОВА

Люди радуются открытию пляжей. Фото: Новини.LIVE

В Одессе можно купаться еще на четырех пляжах. Таким образом, официально открытых зон отдыха в городе уже пять. В будущем этот список будет дополняться.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Какие пляжи открыли

Олег Кипер вместе с командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" подписал общий приказ о доступе людей к пляжным участкам:

Инклюзивный пляж;

Инклюзивный пляж в Одессе. Фото: скриншот

пляж True Man Sun of a Beach;

Пляж True Man был открыт в Одессе. Фото: скриншот

два пляжа Red Line.

Пляжи, открытые в Одессе. Фото: скриншот

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток пребывание людей у моря запрещено!" — предупредили в ведомстве.

Больше о пляжах Одессы

Напомним, первым в Одессе для посетителей официально открыли пляж "Калетон". Всего в области уже скоро должно заработать два десятка мест для купания, но все будет зависеть от выполнения арендаторами требований по правилам безопасности.

Также мы писали, что на некоторых пляжах Одессы обнаружили высокий уровень кишечной палочки, что создает опасность для здоровья отдыхающих. Так, пока не рекомендуется посещать ряд центральных зон отдыха города, в том числе пляж в Аркадии.

Добавим, что на днях на пляже Одессы, вероятно, взорвалась морская мина. Это произошло в то время, когда неподалеку купались отдыхающие.