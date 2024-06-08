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Скільки коштує відпочити на першому офіційно відкритому пляжі в Одесі

8 червня 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі відкрився перший пляж: скільки коштують послуги
Одеський пляж "Калетон". Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Рятувальний пункт, мобільні укриття та дитячий  майданчик — в Одесі офіційно відкрили пляж "Калетон" для відвідувачів. Загалом в області уже скоро мають запрацювати два десятки місць для купання, але все залежатиме від виконання орендарями вимог щодо правил безпеки. 

Журналіст Новини.LIVE побували на пляжі "Калетон" та зафільмували, який вигляд має зона відпочинку та скільки коштують послуги.  

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Відкриття першого пляжу в Одесі

Сьогодні на узбережжі Чорного моря не багатолюдно. Адже в Одесі з самого ранку похмура погода і навіть випав дощ.  Пляж "Калетон" у перший день відкриття пустує без відвідувачів.

Пляж "Калетон" в Одесі
Шезлонги на пляжі. Фото: Новини.LIVE
В Одесі відкрили пляж для купання
Рятувальний пункт на пляжі. Фото: Новини.LIVE

За усіма безпековими нормами тут облаштовано більш як два укриття, серед яких звичайні та мобільні. Є й рятувальна вежа, окрім цього на піску поставили дитячу гірку, а сам пляж заявлений, як інклюзивний.

Укриття на пляжі в Одесі
Вказівник на укриття на пляжі. Фото: Новини.LIVE

 

Мобільне укриття на пляжі
Лавки в укритті. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштує відпочити на першому офіційно відкритому пляжі в Одесі - фото 5
Мобільне укриття на пляжі "Калетон". Фото: Новини.LIVE

Ціни на послуги

Зазначимо, що цьогоріч відпочинок біля моря не з дешевих. Уже сьогодні на пляжі можна ознайомитися з "прайсом" на послуги: 

Шезлонг — 300 грн;
Ліжко — 1 000 грн;
Шатро — 1 500 грн;
Рушник — 100 грн.

Скільки коштує відпочити в Одесі
Цінник на послуги на пляжі "Калетон. Фото: Новини.LIVE
Скільки коштує відпочити на першому офіційно відкритому пляжі в Одесі - фото 7
Укриття на пляжі "Калетон". Фото: Новини.LIVE

Більше про пляжний сезон

Нагадаємо, в Одесі станом на сьогодні у деяких нічних клубах зовсім немає укриттів або сховищ. Але цю ситуацію мають виправити найближчим часом. 

Також ми писали, що на Одещині готуються не тільки до улаштування відпочинку біля Чорного моря, але й до екскурсій цікавими місцями регіону. Так, триває робота над відкриттям пляжу в селі Приморське та туристичного маршруту в селі Вилково.

Додамо, в селі Фонтанка власник шлагбаума вимагав гроші з відпочивальників за можливість проїхати ділянкою дороги, а тариф був погодинний. Проте простояла його незаконна споруда недовго — небайдужі одесити знесли шлагбаум та забезпечили вільний проїзд до пляжу. 

пляж
Одеса
відпочинок
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

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