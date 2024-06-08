В Одесі відкрився перший пляж: скільки коштують послуги

Скільки коштує відпочити на першому офіційно відкритому пляжі в Одесі
Рятувальний пункт, мобільні укриття та дитячий майданчик — в Одесі офіційно відкрили пляж "Калетон" для відвідувачів. Загалом в області уже скоро мають запрацювати два десятки місць для купання, але все залежатиме від виконання орендарями вимог щодо правил безпеки.
Журналіст Новини.LIVE побували на пляжі "Калетон" та зафільмували, який вигляд має зона відпочинку та скільки коштують послуги.
Відкриття першого пляжу в Одесі
Сьогодні на узбережжі Чорного моря не багатолюдно. Адже в Одесі з самого ранку похмура погода і навіть випав дощ. Пляж "Калетон" у перший день відкриття пустує без відвідувачів.
За усіма безпековими нормами тут облаштовано більш як два укриття, серед яких звичайні та мобільні. Є й рятувальна вежа, окрім цього на піску поставили дитячу гірку, а сам пляж заявлений, як інклюзивний.
Ціни на послуги
Зазначимо, що цьогоріч відпочинок біля моря не з дешевих. Уже сьогодні на пляжі можна ознайомитися з "прайсом" на послуги:
Шезлонг — 300 грн;
Ліжко — 1 000 грн;
Шатро — 1 500 грн;
Рушник — 100 грн.
Більше про пляжний сезон
Нагадаємо, в Одесі станом на сьогодні у деяких нічних клубах зовсім немає укриттів або сховищ. Але цю ситуацію мають виправити найближчим часом.
Також ми писали, що на Одещині готуються не тільки до улаштування відпочинку біля Чорного моря, але й до екскурсій цікавими місцями регіону. Так, триває робота над відкриттям пляжу в селі Приморське та туристичного маршруту в селі Вилково.
Додамо, в селі Фонтанка власник шлагбаума вимагав гроші з відпочивальників за можливість проїхати ділянкою дороги, а тариф був погодинний. Проте простояла його незаконна споруда недовго — небайдужі одесити знесли шлагбаум та забезпечили вільний проїзд до пляжу.
Читайте Новини.LIVE!