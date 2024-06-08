В Одессе открылся первый пляж: сколько стоят услуги

Одесский пляж "Калетон". Фото: Новини.LIVE

Спасательный пункт, мобильные укрытия и детская площадка — в Одессе официально открыли пляж "Калетон" для посетителей. Всего в области уже скоро должно заработать два десятка мест для купания, но все будет зависеть от выполнения арендаторами требований по правилам безопасности.

Журналист Новини.LIVE побывали на пляже "Калетон" и засняли, как выглядит зона отдыха и сколько стоят услуги.

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Сегодня на побережье Черного моря не многолюдно. Ведь в Одессе с утра пасмурная погода и даже выпал дождь. Пляж "Калетон" в первый день открытия почти без посетителей.

Жезлонги на пляже. Фото: Новини.LIVE

Спасательный пункт на пляже. Фото: Новини.LIVE

По всем нормам безопасности здесь обустроено более двух укрытий, среди которых обычные и мобильные. Есть и спасательная башня, кроме этого на песке поставили детскую горку, а сам пляж заявлен как инклюзивный.

Указатель укрытие на пляже. Фото: Новини.LIVE

Скамейки в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Мобильное хранилище не пляжи "Калетон". Фото: Новини.LIVE

Цены на услуги

Отметим, что в этом году отдых у моря не из дешевых. Уже сегодня на пляже можно ознакомиться с прайсом на услуги:

Шезлонг — 300 грн;

Кровать — 1000 грн;

Шатер — 1 500 грн;

Полотенце — 100 грн.

Ценник на услуги на пляже "Калетон. Фото: Новини.LIVE

Укрытие на пляже "Калетон". Фото: Новини.LIVE

Больше о пляжном сезоне

Напомним, в Одессе по состоянию на сегодняшний день в некоторых ночных клубах совсем нет укрытий или хранилищ. Но эту ситуацию должны исправить в ближайшее время.

Также мы писали, что в Одесской области готовятся не только к устройству отдыха у Черного моря, но и к экскурсиям по интересным местам региона. Так, идет работа над открытием пляжа в селе Приморское и туристического маршрута в селе Вилково.

Добавим, в селе Фонтанка владелец шлагбаума требовал деньги с отдыхающих за возможность проехать по участку дороги, а тариф был почасовой. Однако простояла его незаконная постройка недолго — неравнодушные одесситы снесли шлагбаум и обеспечили свободный проезд на пляж.