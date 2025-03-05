Одеський притулок "Ковчег" сьогодні залишився майже без грошей – доля тварин

Собака з притулку "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

В Одесі є свій "Ковчег". Це не корабель, а притулок, який став порятунком для сотень безпритульних тварин. Один із найбільших і найстаріших прихистків для котів і собак, який пережив пожежі, кризи та труднощі, але не припинив свого існування. Ось тільки з кожним днем ​​ситуація стає дедалі складнішою — грошей іноді не вистачає навіть на корм, не кажучи вже про лікування.

Яка сьогодні ситуація у притулку і з чим доводиться стикатися його співробітникам щодня, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Тварини у притулку

Ніни в "Ковчезі" перебувають близько 700 собак і понад 100 котів. У притулок регулярно прибувають нові вихованці, зокрема з окупованих і деокупованих територій. Крім цього, існують сезонні напливи, особливо навесні, коли народжується багато кошенят і цуциків.

"Багато цуценят до нас маленьких поступило буквально місяць-півтора назад. Зараз виходжуємо всіх, відкормлюємо, повертаємо до життя", — каже комунікаційниця притулку Єлизавета Шкребак.

Єлизавета Шкребак, комунікаційниця притулку про кількість тварин. Фото: Новини.LIVE

Раніше люди часто підкидали тварин до воріт притулку. Кількість безвідповідальних людей зростає, і часто вони вирішують свої проблеми, просто викидаючи беззахисних собачок та кішечок. Щоб зменшити цей потік, керівництво вирішило не розголошувати нову адресу.

"Це знову ж таки підвищує ризики, що нам підкинуть тварин. Одну адресу знають багато, тому там трошки частіше, а нашу нову адресу ні. Ми про це розказували в інстаграмі, що переїхали на велику територію, там рідше", — розповіла Єлизавета.

Собака у вольєрі, притулок "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Допомога тваринам

Кожна тварина потребує не лише любові та турботи, а й якісного харчування. Окрім звичайного догляду, деяким чотирилапим потрібен особливий раціон через стан здоров'я.

"Ми намагаємося купляти корм такий, який потрібен саме цій тварині, під її особливості, під її фізичний стан. Ми стараємося все робити для того, щоб тваринам було комфортно. А загалом годуємо кормами, які нам або надсилають партнери, або ми маємо якусь певну суму грошей з донатів людей. Ми купуємо той корм, який нам по кишені, і той, який має нормальний склад для своїх грошей, для того, щоб підтримувати стабільний, якісний раціон для тварин", — зазначила комунікаційниця.

Єлизавета Шкребак про допомогу тваринам. Фото: Новини.LIVE

Вакцинація та стерилізація

Ще одна велика проблема — здоров'я тварин. У притулку працює ветеринарний лікар, який усіх хвостиків пропускає через свої руки — оглядає їх, лікує, піклується.

"Він знає кожного хвостика в обличчя, знає фізичний стан кожного з них, і ми вакцинуємо, стерилізуємо їх всіх на базі нашого притулку", — каже Єлизавета Шкребак.

Тварини притулку "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Але, як відомо, медикаменти сьогодні дорогі, а часу на збір коштів часом не вистачає. Так, щеплення необхідно робити регулярно, тому що існує великий ризик спалахів небезпечних захворювань серед чотирилапих. Ще одна проблема — це стерилізація, без неї неможливо зменшити популяцію безпритульних тварин. Але щоб її проводити, також потрібні ліки, а грошей просто немає.

Розширення території

Грошей не вистачає й на облаштування нової території. Земля є, а ось вольєрів немає. Побудувати їх нема на що, тому і доводиться відмовляти у прийомі нових тварин. Адже кожному з них потрібний свій простір, а створити його швидко не виходить.

"У нас дуже велике серце, і ми намагаємося прийняти всіх, але, на жаль, фінанси нам не дозволяють прийняти більше, ніж ми можемо помістити. Але ми намагаємось робити все, аби у кожного хвостика був свій індивідуальний вольєр, щоб вони їх не ділили зі своїми братами і сестрами", — розповіла Єлизавета.

Песик у вольєрі, притулок "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Зараз у притулку шукають тих, хто готовий допомогти у будівництві нових вольєрів, насамперед потрібні матеріали, а потім уже й робочі руки. Але поки що все досить складно.

Притулок без фінансування

Сьогодні доля притулку залежить лише від небайдужих одеситів. Допомоги від державних структур немає, доводиться виживати та розраховувати лише на себе, своїх друзів і тих, хто любить тварин. Деколи навіть 50 гривень можуть врятувати ситуацію.

"Люди допомагають, є компанії, підприємці, які нам можуть одноразово допомагати, є стабільні наші друзі, які нам перераховують певну кількість грошей, але все одно витрати щоразу, коли до нас надходять тварини, збільшуються, і у нас завжди є брак коштів", — зазначила комунікаційниця.

Єлизавета Шкребак про фінансування притулку. Фото: Новини.LIVE

Найнеобхідніше для притулку — це корм для тварин. Його часто привозять школи або просто батьки з дітьми. Ще одним з ресурсів допомоги стали блогери, що залучають свою аудиторію до підтримки. "Ковчег" також має благодійні банки, де постійно збирає кошти на харчування та медичні потреби.

"В нашому інстаграмі є закріплені посилання, у нас є дві банки — на корм і на аналізатор, ми збираємо для веткабінету. І так само є реквізити для переказів з-за кордону, якщо є охочі. Або ж ви можете привозити як особисту допомогу, так і комунікувати з нами, ми розкажемо, пояснимо, які нам потрібні корми", — розповіла Єлизавета Шкребак.

Вольєри притулку "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Пошук господарів

Одна з головних місій притулку — знайти для тварин люблячі домівки. Однак зараз відповідальних господарів стало менше. Притулок навіть запровадив свої критерії відбору для потенційних власників.

"Ми віддаємо на усиновлення тільки у власну квартиру, в сім'ї, де є діти старше 12 років. Тому що у нас є багато прикладів, коли нам повертали тварин назад через те, що діти або не вживаються з тваринами, або алергії можуть проявлятися. Або просто дітки, на жаль, не вміють поводити себе з тваринами і сприймають їх за іграшку", — говорить Єлизавета.

Один з песиків притулку "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Якщо ж говорити про переваги, то зазвичай найчастіше забирають маленьких собачок і кішечок. Дорослих багато хто боявся брати додому навіть попри те, що ця тварина дуже доброзичлива. Хворі та вікові найчастіше залишаються доживати свій вік у притулку. Є ще група тих, кого вже неодноразово повертали, з ними найважче.

"Є такі, яких ми не віддаємо, які у нас не все життя. Ми просто турбуємося про їх емоційний і фізичний стан", — додала комунікаційниця.

Вольєри з собаками, притулок "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Притулок постійно потребує підтримки. Якщо ви хочете допомогти, можна зробити донат або передати корм, ліки чи інші необхідні речі. Адже як і люди, тварини також хочуть відчувати тепло і турботу. Ну, а якщо у вас ще немає домашнього улюбленця, який допомагатиме пережити прикрощі війни, то, можливо, саме в "Ковчезі" ви знайдете свого чотирилапого друга.

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