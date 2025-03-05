Одесский приют "Ковчег" сегодня остался почти без денег – судьба животных

Собака из приюта "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

В Одессе есть свой "Ковчег". Это не корабль, а приют, который стал спасением для сотен бездомных животных. Один из крупнейших и старейших приютов для кошек и собак, который пережил пожары, кризисы и трудности, но не прекратил своего существования. Вот только с каждым днем здесь ситуация становится все сложнее — денег порой не хватает даже на корм, не говоря уже о лечении.

Какая сегодня ситуация в приюте и с чем приходится сталкиваться его сотрудникам ежедневно, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Животные в приюте

Сейчас в "Ковчеге" находится около 700 собак и более 100 котов. В приют регулярно прибывают новые питомцев, в том числе с оккупированных и деоккупированных территорий. Кроме этого, существуют сезонные наплывы, особенно весной, когда рождается много котят и щенков.

"Много щенков к нам маленьких поступило буквально месяц-полтора назад. Сейчас выхаживаем всех, откармливаем, возвращаем к жизни", — говорит коммуникатор приюта Елизавета Шкребак.

Елизавета Шкребак, коммуникатор приюта о количестве животных. Фото: Новини.LIVE

Раньше люди часто подбрасывали животных к воротам приюта. Количество безответственных людей растет, и часто они решают свои проблемы, просто выбрасывая беззащитных собачек и кошечек. Чтобы уменьшить этот поток, руководство решило не разглашать новый адрес.

"Это опять же повышает риски, что нам подбросят животных. Один адрес знают многие, поэтому там немножко чаще, а наш новый адрес — нет. Мы об этом рассказывали в инстаграме, что переехали на большую территорию, там реже", — рассказала Елизавета.

Собака в вольере, приют "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Помощь животным

Каждое животное нуждается не только в любви и заботе, но и в качественном питании. Кроме обычного ухода, некоторым четвероногим нужен особый рацион из-за состояния здоровья.

"Мы стараемся покупать корм такой, который нужен именно этому животному, под его особенности, под его физическое состояние. Мы стараемся все делать для того, чтобы животным было комфортно. В целом мы кормим кормами, которые нам или присылают наши партнеры, или мы имеем какую-то определенную сумму денег с донатов людей. Мы покупаем тот корм, который нам по карману, и тот, который имеет нормальный состав для своих денег, для того, чтобы поддерживать стабильный, качественный рацион для животных", — отметила коммуникатор.

Елизавета Шкребак о помощи животным. Фото: Новини.LIVE

Вакцинация и стерилизация

Еще одна большая проблема — здоровье животных. В приюте работает ветеринарный врач, который всех хвостиков пропускает через свои руки — осматривает их, лечит, заботится.

"Он знает каждого хвостика в лицо, знает физическое состояние каждого из них, и мы вакцинируем, стерилизуем их всех на базе нашего приюта", — говорит Елизавета Шкребак.

Животные приюта "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Но как известно, медикаменты сегодня дорогие, а времени на сбор средств порой не хватает. Так, прививки необходимо делать регулярно, так как существует большой риск вспышек опасных заболеваний среди четвероногих. Еще одна проблема — это стерилизация, без нее невозможно уменьшить популяцию бездомных животных. Но чтобы ее проводить, также нужны лекарства, а денег просто нет.

Расширение территории

Денег не хватает и на обустройство новой территории. Земля есть, а вот вольеров нет. Построить их не на что, поэтому и приходится отказывать в приеме новых животных. Ведь каждому из них нужно свое пространство, а создать его быстро не получается.

"У нас очень большое сердце, и мы стараемся принять всех, но, к сожалению, такие финансы нам не позволяют принять больше, чем мы можем поместить. Но мы стараемся делать все, чтобы у каждого хвостика был свой индивидуальный вольер, чтобы они их не делили со своими братьями и сестрами", — рассказала Елизавета.

Песик в вольере, приют "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Сейчас в приюте ищут тех, кто готов помочь в строительстве новых вольеров, прежде всего нужны материалы, а потом уже и рабочие руки. Но пока все достаточно сложно.

Приют без финансирования

Сегодня судьба приюта зависит только от неравнодушных одесситов. Помощи от государственных структур нет, приходится выживать и рассчитывать только на себя, своих друзей и тех, кто любит животных. Иногда даже 50 гривен могут спасти ситуацию.

"Люди помогают, есть компании, предприниматели, которые нам могут единовременно помогать, есть стабильные наши друзья, которые нам перечисляют определенное количество денег, но все равно расходы каждый раз, когда к нам поступают животные, увеличиваются, и у нас всегда есть нехватка средств", — отметила коммуникатор.

Елизавета Шкребак о финансировании приюта. Фото: Новини.LIVE

Самое необходимое для приюта — это корм для животных. Его часто привозят школы или просто родители с детьми. Еще одним из ресурсов помощи стали блогеры, которые привлекают свою аудиторию к поддержке. "Ковчег" также имеет благотворительные банки, где постоянно собирает средства на питание и медицинские нужды.

"В нашем инстаграме есть закрепленные ссылки, у нас есть две банки — на корм и на анализатор мы собираем для веткабинета. И также есть реквизиты для переводов из-за рубежа, если есть желающие. Или же вы можете привозить как личную помощь, так и коммуницировать с нами, мы расскажем, объясним, какие нам нужны корма", — рассказала Елизавета Шкребак.

Вольеры приюта "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Поиск хозяев

Одна из главных миссий приюта — найти для животных любящие дома. Однако сейчас ответственных хозяев стало меньше. Приют даже ввел свои критерии отбора для потенциальных владельцев.

"Мы отдаем на усыновление только в собственную квартиру, в семьи, где есть дети старше 12 лет. Потому что у нас есть много примеров, когда нам возвращали животных обратно, потому что дети или не уживаются с животными, или аллергии могут проявляться. Или просто детки, к сожалению, не умеют вести себя с животными и считают их игрушкой", — говорит Елизавета.

Одна из собак приюта "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Если же говорить о предпочтениях, то обычно чаще всего забирают маленьких собачек и кошечек. Взрослых многие боятся брать домой даже несмотря на то, что это животное очень дружелюбное. Больные и возрастные чаще всего остаются доживать свой век в приюте. Есть еще группа тех, кого уже неоднократно возвращали, с ними тяжелее всего.

"Есть такие, которых мы не отдаем, которые у нас на всю жизнь. Мы просто беспокоимся об их эмоциональном и физическом состоянии", — добавила коммуникатор.

Вольеры с собаками, приют "Ковчег". Фото: Новини.LIVE

Приют постоянно нуждается в поддержке. Если вы хотите помочь, можно сделать донат или передать корм, лекарства или другие необходимые вещи. Ведь, как и люди, животные также хотят чувствовать тепло и заботу. Ну а если у вас еще нет домашнего любимца, который будет помогать пережить горести войны, то, возможно, именно в "Ковчеге" вы найдете своего четвероногого друга.

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