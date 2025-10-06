Підпал авто в Одесі: затримали 19-річного виконавця

Правоохоронець з підпалювачем авто. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 19-річний хлопець погодився за винагороду підпалити чужу машину. Замовник обіцяв "легкі гроші", але після скоєного молодик так і не отримав обіцяної плати. Тепер йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Підпал на замовлення

До поліції звернувся 45-річний чоловік, повідомивши про пошкодження вогнем його автомобіля BMW. Уже наступного ранку оперативники встановили, що машину підпалив 19-річний одесит. З’ясувалося, що юнак знайшов "роботу" у месенджері. Незнайомець запропонував йому заробити, підпалюючи чужі автівки. Спочатку хлопець сфотографував кілька машин, а "куратор" обрав одну.

Виконавець придбав бензин і запальничку, ввечері облив авто та підпалив його. Для звітності він зафільмував все на телефон і надіслав відео замовнику. Вогонь пошкодив передню частину автомобіля, але, на щастя, ніхто не постраждав. Замовник грошей не виплатив.

Авто, яке підпалив юнак. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Поліція швидко вийшла на слід юнака. Хлопець зізнався у скоєному та пояснив, що спокусився на "легкий заробіток". Йому повідомили про підозру за умисне пошкодження майна шляхом підпалу. За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

