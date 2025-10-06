Поджог авто в Одессе: задержали 19-летнего исполнителя

Правоохранитель с поджигателем авто. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе 19-летний парень согласился за вознаграждение поджечь чужую машину. Заказчик обещал "легкие деньги", но после совершенного молодой человек так и не получил обещанного вознаграждения. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Поджог на заказ

В полицию обратился 45-летний мужчина, сообщив о повреждении огнем его автомобиля BMW. Уже на следующее утро оперативники установили, что машину поджег 19-летний одессит. Выяснилось, что юноша нашел "работу" в мессенджере. Незнакомец предложил ему заработать, поджигая чужие машины. Сначала парень сфотографировал несколько машин, а "куратор" выбрал одну.

Исполнитель приобрел бензин и зажигалку, вечером облил авто и поджег его. Для отчетности он снял все на телефон и отправил видео заказчику. Огонь повредил переднюю часть автомобиля, но, к счастью, никто не пострадал. Заказчик денег не выплатил.

Авто, которое поджег юноша. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Полиция быстро вышла на след юноши. Парень признался в содеянном и объяснил, что соблазнился на "легкий заработок". Ему сообщили о подозрении за умышленное повреждение имущества путем поджога. За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

