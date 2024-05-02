Лікар розповів про стан постраждалого внаслідок ракетного удару по Одесі 1 травня

Лікар розповів про стан постраждалого чоловіка внаслідок ракетного удару по Одесі 1 квітня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Внаслідок ракетного удару по Одесі 1 квітня постраждало 14 людей. 13 з них лікарі надали необхідну медичну допомогу, одна один чоловік наразі перебуває у лікарні у середньо-тяжкому стані.

Про це Новинам.LIVE повідомив директор Одеської міської лікарні.



Читайте також:

Що відомо про стан постраждалого

Постраждалий під час атаки перебував на території складів Нової Пошти. Внаслідок вибуху чоловік отримав множинні уламкові поранення, та наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

"До нас надійшов один постраждалий — чоловік 32 років — зі сполученою абдомінальною травмою. В нього переламано 10 ребер, внутрішньо-черепна кровотеча. Пацієнт поступив в стані ступору. Лікарі провели негайне операційне втручання", — зазначає Денис Сєбов.

Директор Одеської міської лікарні Денис Сєбов розповів про стан постраждалого. Фото: Новини.LIVE

Ракетна атака по Одесі 1 квітня — що відомо

Нагадаємо, що вечері 1 травня в Одесі прогриміли кілька потужних вибухів — ворог знову атакував місто балістичними ракетами. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях Нової Пошти, також сталися численні руйнування інфраструктури міста.

Рятувальники ліквідували пожежу на місці влучання ракети в Одесі 1 квітня. Фото: ДСНС Одещини

Журналісти Новини.LIVE побували на місці події та зафільмували наслідки влучання. Наразі прокурори вже розпочали досудове розслідування, адже росіяни вкотре порушують закони та звичаї війни. На місці працюють слідчі.