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Врач рассказал о состоянии пострадавшего в результате ракетного удара по Одессе 1 мая

2 мая 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Врач рассказал о состоянии пострадавшего в результате ракетного удара по Одессе 1 мая
Врач рассказал о состоянии пострадавшего мужчины в результате ракетного удара по Одессе 1 апреля. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате ракетного удара по Одессе 1 апреля пострадали 14 человек. 13 из них врачи оказали необходимую медицинскую помощь, один человек сейчас находится в больнице в средне-тяжелом состоянии.

Об этом  Новинам.LIVEсообщил директор Одесской городской больницы.

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Что известно о состоянии пострадавшего

Пострадавший при атаке находился на территории складов Новой Почты. В результате взрыва мужчина получил множественные обломочные ранения, но врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

"К нам поступил один пострадавший — мужчина 32 лет — с соединенной абдоминальной травмой. У него переломлено 10 ребер, внутричерепное кровотечение. Пациент поступил в состоянии ступора. Врачи провели немедленное операционное вмешательство" , — отмечает Денис Себов.

В Одесской городской больнице пациент в тяжелом состоянии в результате ракетного удара по Одессе 30 апреля
Директор Одесской городской больницы Денис Себов рассказал о состоянии пострадавшего. Фото: Новини.LIVE

Ракетная атака по Одессе 1 апреля — что известно

Напомним, что ужин 1 мая в Одессе прогремел несколько мощных взрывов — враг снова атаковал город баллистическими ракетами. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на складских помещениях Новой Почты, также произошли многочисленные разрушения инфраструктуры города.

Пожар в Одессе охватил 6 000 кв. м. в результате ракетного удара 1 апреля
Спасатели ликвидировали пожар на месте попадания ракеты в Одессе 1 апреля. Фото: ГСЧС Одесчины

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте происшествия и сняли последствия попадания. Пока прокуроры уже начали досудебное расследование, ведь россияне в очередной раз нарушают законы и обычаи войны. На месте работают следователи.

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