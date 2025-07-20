Погода в Одесі 21 липня — спека і тепле море

Липнева спека триває — скільки градусів буде завтра в Одесі
Завтра, у понеділок, 21 липня, в Одесі збережеться ясна і суха погода. Вдень температура повітря підніметься до +32 °C, а відчуватиметься як +35 °C. Без опадів, вітер помірний.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі стовпчики термометрів покажуть +22 °C, а вже зранку потеплішає до +23°C. Протягом дня температура зросте до +32 °C, але через вологість та вітер відчуватиметься як +35 °C.
Опадів синоптики не прогнозують, небо буде ясним упродовж усього дня. Вітер південного напрямку, швидкістю 5–7 м/с, не створюватиме дискомфорту. Атмосферний тиск стабільний — 751 мм рт. ст.
Схід сонця — о 05:25, захід — о 20:41. День триватиме понад 15 годин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С, місцями до +36 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, у Чорному морі біля узбережжя Одещини зафіксували розмноження американського блакитного краба. Також ми писали, де в Одесі облаштують новий парк відпочинку.
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