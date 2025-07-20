Погода в Одесі 21 липня — спека і тепле море

Дівчата йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у понеділок, 21 липня, в Одесі збережеться ясна і суха погода. Вдень температура повітря підніметься до +32 °C, а відчуватиметься як +35 °C. Без опадів, вітер помірний.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Вночі стовпчики термометрів покажуть +22 °C, а вже зранку потеплішає до +23°C. Протягом дня температура зросте до +32 °C, але через вологість та вітер відчуватиметься як +35 °C.

Опадів синоптики не прогнозують, небо буде ясним упродовж усього дня. Вітер південного напрямку, швидкістю 5–7 м/с, не створюватиме дискомфорту. Атмосферний тиск стабільний — 751 мм рт. ст.

Схід сонця — о 05:25, захід — о 20:41. День триватиме понад 15 годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С, місцями до +36 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, у Чорному морі біля узбережжя Одещини зафіксували розмноження американського блакитного краба. Також ми писали, де в Одесі облаштують новий парк відпочинку.