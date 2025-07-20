Погода в Одессе 21 июля - жара и теплое море

Девушки идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в понедельник, 21 июля, в Одессе сохранится ясная и сухая погода. Днем температура воздуха поднимется до +32 °C, а ощущаться будет как +35 °C. Без осадков, ветер умеренный.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью столбики термометров покажут +22 °C, а уже утром потеплеет до +23°C. В течение дня температура вырастет до +32 °C, но из-за влажности и ветра будет ощущаться как +35 °C.

Осадков синоптики не прогнозируют, небо будет ясным в течение всего дня. Ветер южного направления, скоростью 5-7 м/с, не будет создавать дискомфорта. Атмосферное давление стабильное - 751 мм рт. ст.

Восход солнца — в 05:25, заход — в 20:41. День продлится более 15 часов.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С, местами до +36 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, в Черном море у побережья Одесской области зафиксировали размножение американского голубого краба. Также мы писали, где в Одессе обустроят новый парк отдыха.