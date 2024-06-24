Реакція "Таврії В" на влучання ракетою у склад в Одесі

Продовольчий склад після влучання. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні окупанти поцілили ракетою у склади магазину продовольчої мережі. Виявилось, що приміщення належать "Таврії В", які підтвердили влучання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив засновник мережі Борис Музальов.

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"Я, Борис Музальов, засновник мережі "Таврія В". На нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів, ні в перший раз, ні зараз. Три сотні співробітників складу цього свідки", — написав він.

Ми писали, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. Попередньо ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.

Виявилось, що росіяни вдарили по продовольчому складу мережі "Таврія В". В ОВА зазначили, що вони навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.

Пожежа, яка виникла на місці влучення, охопила площу близько 3 000 квадратних метрів. До гасіння від ДСНС було залучено 100 рятувальників та 19 одиниць техніки.