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Лише продукти харчування — власник "Таврія В" розповів про удар по складах

24 червня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Реакція "Таврії В" на влучання ракетою у склад в Одесі
Продовольчий склад після влучання. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні окупанти поцілили ракетою у склади магазину продовольчої мережі. Виявилось, що приміщення належать "Таврії В",  які підтвердили влучання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив засновник мережі Борис Музальов.

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"Я, Борис Музальов, засновник мережі "Таврія В". На нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів, ні в перший раз, ні зараз. Три сотні співробітників складу цього свідки", — написав він. 

Ми писали, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. Попередньо ворог запустив їх з акваторії Азовського моря.

 Виявилось, що росіяни вдарили по продовольчому складу мережі "Таврія В". В ОВА зазначили, що вони навмисно цілять у невійськові об'єкти та продовжують свою тактику терору цивільного населення.

Пожежа, яка виникла на місці влучення, охопила площу близько 3 000 квадратних метрів. До гасіння від ДСНС було залучено 100 рятувальників та 19 одиниць техніки.

Одеса
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