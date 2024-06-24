Реакция "Таврии В" на попадание ракетой в склад в Одессе

Продовольственный склад после попадания. Фото: Новини.LIVE

Сегодня оккупанты нацелили ракету на склады магазина продовольственной сети. Оказалось, что помещение принадлежат "Таврии В", подтвердившей попадание.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель сети Борис Музалев.

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"Я, Борис Музалев, основатель сети "Таврия В". На нашем складе никогда не было ни оружия, ни ракет, ни снарядов, ни в первый раз, ни сейчас. Три сотни сотрудников склада этому свидетели", — написал он.

Мы писали, что российские захватчики атаковали Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" сегодня утром, 24 июня. Предварительно враг запустил их из акватории Азовского моря.

Оказалось, что россияне ударили по продовольственному складу сети "Таврия В". В ОВА отметили, что они намеренно целятся в невоенные объекты и продолжают свою тактику террора гражданского населения.

Пожар, возникший на месте попадания, охватил площадь около 3 000 квадратных метров. К тушению от ГСЧС были привлечены 100 спасателей и 19 единиц техники.