Незаконна вирубка лісу на Одещині — судитимуть трьох лісників

Троє працівників лісового господарства на Одещині незаконно вирубували дерева цінних порід. Вони діяли у змові та прикривалися фіктивними документами. Сума завданих збитків державі перевищує 2 мільйони гривень.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Вирубка дерев

На Одещині затримано трьох службовців лісового господарства, яких підозрюють у масштабних незаконних вирубках у Балтській громаді. Слідчі встановили, що майстри лісу разом із виконувачем обов’язків лісничого організували вирубку понад сотні дубів і ясенів в урочищі "Лабушна". Замість охорони лісу, вони допомагали у знищенні дерев, радили місця для рубок і попереджали про перевірки.

Щоб замаскувати злочин, лісники оформили фіктивні договори на санітарні рубки та вносили неправдиві дані до системи електронного обліку деревини. Унаслідок їхніх дій державі завдано збитків більш ніж на 2 мільйони гривень.

Як покарають

Тепер фігурантам загрожує покарання за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за незаконну вирубку лісу, зловживання владою та підроблення документів. Максимальне можливе покарання — до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали лісорубів, які рубали та продавали дрова. Також ми писали, що на Одещині спіймали браконьєра, який наловив кефалі на 6 мільйонів.