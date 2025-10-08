Видео
Україна
Дата публикации 8 октября 2025 14:59
Незаконная вырубка леса в Одесской области - будут судить трех лесников
Один из задержанных лесорубов. Фото: Одесская областная прокуратура

Трое работников лесного хозяйства в Одесской области незаконно вырубали деревья ценных пород. Они действовали в сговоре и прикрывались фиктивными документами. Сумма нанесенного ущерба государству превышает 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Вырубка деревьев

В Одесской области задержали трех служащих лесного хозяйства, которых подозревают в масштабных незаконных вырубках в Балтской громаде. Следователи установили, что мастера леса вместе с исполняющим обязанности лесничего организовали вырубку более сотни дубов и ясеней в урочище "Лабушна". Вместо охраны леса, они помогали в уничтожении деревьев, советовали места для рубок и предупреждали о проверках.

Чтобы замаскировать преступление, лесники оформили фиктивные договоры на санитарные рубки и вносили ложные данные в систему электронного учета древесины. В результате их действий государству нанесен ущерб более чем на 2 миллиона гривен.

Как накажут

Теперь фигурантам грозит наказание по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за незаконную вырубку леса, злоупотребление властью и подделку документов. Максимальное возможное наказание — до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали лесорубов, которые рубили и продавали дрова. Также мы писали, что в Одесской области поймали браконьера, который наловил кефали на 6 миллионов.

Одесса деревья Одесская область браконьеры вырубка леса Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
