Будут судить мужчин за вырубку деревьев в Одесской области

Трактор с дровами, которые вырубили в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области двое жителей Белгород-Днестровского района незаконно спилили около 80 деревьев в лесополосах. Они нанесли государству ущерб на сотни тысяч гривен. За содеянное им грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Незаконная вырубка

22-летний и 57-летний жители Саратской громады занимались незаконной вырубкой деревьев в полезащитных лесополосах Маразлиевской и Саратской громад. Они срезали около 80 деревьев и повредили еще три. Среди уничтоженных пород — дубы, ясени, акации и софоры диаметром от 5 до 70 сантиметров. Срубленную древесину мужчины продавали, а полученные деньги делили между собой.

Во время обысков полицейские изъяли бензопилы, древесину, которую злоумышленники не успели продать, и минивэн, на котором ее перевозили. На имущество наложен арест. Эксперты оценили ущерб, нанесенный государству, в более 613 тысяч гривен.

Правоохранители измеряют спил дерева. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Следователи завершили расследование и направили дело в суд. Мужчин обвиняют в незаконной порубке, перевозке и продаже древесины, совершенных по предварительному сговору. Им грозит до семи лет лишения свободы.

