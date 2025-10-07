Видео
Продавали дрова задорого — в Одесской области поймали лесорубов

Продавали дрова задорого — в Одесской области поймали лесорубов

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 11:36
Будут судить мужчин за вырубку деревьев в Одесской области
Трактор с дровами, которые вырубили в Одесской области. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области двое жителей Белгород-Днестровского района незаконно спилили около 80 деревьев в лесополосах. Они нанесли государству ущерб на сотни тысяч гривен. За содеянное им грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Незаконная вырубка

22-летний и 57-летний жители Саратской громады занимались незаконной вырубкой деревьев в полезащитных лесополосах Маразлиевской и Саратской громад. Они срезали около 80 деревьев и повредили еще три. Среди уничтоженных пород — дубы, ясени, акации и софоры диаметром от 5 до 70 сантиметров. Срубленную древесину мужчины продавали, а полученные деньги делили между собой.

Во время обысков полицейские изъяли бензопилы, древесину, которую злоумышленники не успели продать, и минивэн, на котором ее перевозили. На имущество наложен арест. Эксперты оценили ущерб, нанесенный государству, в более 613 тысяч гривен.

На Одещині затримали лісоруба
Правоохранители измеряют спил дерева. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как накажут

Следователи завершили расследование и направили дело в суд. Мужчин обвиняют в незаконной порубке, перевозке и продаже древесины, совершенных по предварительному сговору. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области задержали браконьера, который наловил кефали на 6 миллионов. Также мы писали, что в заповедной зоне Одесской области поймали рыбака.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
