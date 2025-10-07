Відео
Головна Одеса Продавали дрова задорого — на Одещині зловили лісорубів

Продавали дрова задорого — на Одещині зловили лісорубів

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 11:36
Судитимуть чоловіків за вирубку дерев на Одещині
Трактор з дровами, які вирубали на Одещині. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині двоє жителів Білгород-Дністровського району незаконно спиляли близько 80 дерев у лісосмугах. Вони завдали державі збитків на сотні тисяч гривень. За скоєне їм загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Незаконна вирубка

22-річний та 57-річний мешканці Саратської громади займалися незаконною вирубкою дерев у полезахисних лісосмугах Маразліївської та Саратської громад. Вони зрізали близько 80 дерев і пошкодили ще три. Серед знищених порід — дуби, ясені, акації та софори діаметром від 5 до 70 сантиметрів. Зрублену деревину чоловіки продавали, а отримані гроші ділили між собою.

Під час обшуків поліцейські вилучили бензопили, деревину, яку зловмисники не встигли продати, та мінівен, яким її перевозили. На майно накладено арешт. Експерти оцінили збитки, завдані державі, у понад 613 тисяч гривень.

На Одещині затримали лісоруба
Правоохоронці вимірують спил дерева. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарають

Слідчі завершили розслідування й направили справу до суду. Чоловіків обвинувачують у незаконній порубці, перевезенні та продажу деревини, вчинених за попередньою змовою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині затримали браконьєра, який наловив кефалі на 6 мільйонів. Також ми писали, що у заповідній зоні Одеської області спіймали рибалку.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
