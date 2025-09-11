Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нарибалив на термін — на Одещині вилучили улов на 8 млн грн

Нарибалив на термін — на Одещині вилучили улов на 8 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 10:23
Браконьєр на Одещині — виловив 439 кефалей у «Тузлівських лиманах»
Браконьєр та його улов. Фото: Головне управління нацполіції Одещини

У Білгород-Дністровському районі чоловік незаконно ловив рибу на території Національного парку "Тузлівські лимани". У нього вилучили сітки, спорядження та сотні кефалей. Тепер порушнику загрожує покарання.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Невдала рибалка

Поліцейські водної поліції разом із прикордонниками та екологами виявили на березі озера Алібей молодика, який ловив рибу забороненим знаряддям. Жодних дозволів на промисел він не мав. У нього вилучили дві ліскові сітки довжиною 100 метрів, забрідний костюм та 439 кефалей. Незаконний улов передали на зберігання до спеціалізованого підприємства. За даними екологів, збитки від дій браконьєра становлять понад 8 мільйонів гривень.

Що загрожує

За фактом відкрили кримінальне провадження за незаконне зайняття рибним промислом. Згодом фігуранту повідомлять про підозру. Йому загрожує від штрафу до обмеження волі.

Одеса
Улов браконьєра. Фото: Головне управління нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі покарають водія самоката. Також ми повідомляли, що в Одесі затримали ексвійськового, який переправляв ухилянтів.

Одеса Одеська область браконьєри Новини Одеси Лиман риба
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації