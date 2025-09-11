Браконьєр на Одещині — виловив 439 кефалей у «Тузлівських лиманах»

Нарибалив на термін — на Одещині вилучили улов на 8 млн грн
У Білгород-Дністровському районі чоловік незаконно ловив рибу на території Національного парку "Тузлівські лимани". У нього вилучили сітки, спорядження та сотні кефалей. Тепер порушнику загрожує покарання.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Невдала рибалка
Поліцейські водної поліції разом із прикордонниками та екологами виявили на березі озера Алібей молодика, який ловив рибу забороненим знаряддям. Жодних дозволів на промисел він не мав. У нього вилучили дві ліскові сітки довжиною 100 метрів, забрідний костюм та 439 кефалей. Незаконний улов передали на зберігання до спеціалізованого підприємства. За даними екологів, збитки від дій браконьєра становлять понад 8 мільйонів гривень.
Що загрожує
За фактом відкрили кримінальне провадження за незаконне зайняття рибним промислом. Згодом фігуранту повідомлять про підозру. Йому загрожує від штрафу до обмеження волі.
