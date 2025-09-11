Браконьер в Одесской области - выловил 439 кефалей в "Тузловских лиманах"

Браконьер и его улов. Фото: Главное управление нацполиции Одесской области

В Белгород-Днестровском районе мужчина незаконно ловил рыбу на территории Национального парка "Тузловские лиманы". У него изъяли сети, снаряжение и сотни кефалей. Теперь нарушителю грозит наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Неудачная рыбалка

Полицейские водной полиции вместе с пограничниками и экологами обнаружили на берегу озера Алибей молодого человека, который ловил рыбу запрещенным орудием. Никаких разрешений на промысел он не имел. У него изъяли две лесковые сетки длиной 100 метров, забродный костюм и 439 кефалей. Незаконный улов передали на хранение в специализированное предприятие. По данным экологов, убытки от действий браконьера составляют более 8 миллионов гривен.

Что грозит

По факту открыли уголовное производство за незаконное занятие рыбным промыслом. Впоследствии фигуранту сообщат о подозрении. Ему грозит от штрафа до ограничения свободы.

Улов браконьера. Фото: Главное управление нацполиции Одесской области

