Ефект Фата-моргана помітили в Одесі

Літаючі кораблі — в Одесі помітили незвичайний ефект
В Одесі сьогодні у морі можна спостерігати ефект фата-Моргана. Містяни сьогодні масово ширять фото із красивим явищем в мережі.
Журналісти Новини.LIVE також встигли сфотографувати незвичне явище.
Кораблі, що парять
Сьогодні одесити помітили, що суховантажі у морі начебто знаходяться над поверхнею води. Проте усе це — оптична ілюзія.
Ефект Фата-моргана
Fata Morgana — складне оптичне явище, що рідко зустрічається, в атмосфері та складається з декількох форм міражів. При цьому віддалені об'єкти видно багаторазово і з різноманітними спотвореннями. Свою назву отримало на честь чарівниці — персонажа легенд феї Моргани.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про цікаве природне явище на Дерибасівській. А також про затоплені пляжі.
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