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Літаючі кораблі — в Одесі помітили незвичайний ефект

7 березня 2025 13:48
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Ефект Фата-моргана помітили в Одесі
Ефект фата-моргана. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі сьогодні у морі можна спостерігати ефект фата-Моргана. Містяни сьогодні масово ширять фото із красивим явищем в мережі.

Журналісти Новини.LIVE також встигли сфотографувати незвичне явище.

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Сьогодні одесити помітили, що суховантажі у морі начебто знаходяться над поверхнею води. Проте усе це — оптична ілюзія.

Літаючі кораблі — в Одесі помітили незвичайний ефект - фото 1
Летаючий корабель. Фото: Новини.LIVE

Ефект Фата-моргана

Fata Morgana — складне оптичне явище, що рідко зустрічається, в атмосфері та  складається з декількох форм міражів. При цьому віддалені об'єкти видно багаторазово і з різноманітними спотвореннями. Свою назву отримало на честь чарівниці — персонажа  легенд феї Моргани.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про цікаве природне явище на Дерибасівській. А також про затоплені пляжі.

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