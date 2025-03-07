Эффект Фата-моргана заметили в Одессе

Летающие корабли — в Одессе заметили необычный эффект
В Одессе сегодня в море можно наблюдать эффект фата-Моргана. Горожане сегодня массово распространяют фото с красивым явлением в сети.
Журналисты Новини.LIVE также успели сфотографировать необычное явление.
Парящие корабли
Сегодня одесситы заметили, что сухогрузы в море вроде бы находятся над поверхностью воды. Однако все это — оптическая иллюзия.
Эффект Фата-моргана
Fata Morgana — сложное, редко встречающееся оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей. При этом удаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Свое название получило в честь волшебницы — персонажа легенд феи Морганы.
Напомним, недавно мы писали об интересном природном явлении на Дерибасовской. А также о затопленных пляжах.
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