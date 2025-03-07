Эффект Фата-моргана заметили в Одессе

Эффект фата-моргана. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня в море можно наблюдать эффект фата-Моргана. Горожане сегодня массово распространяют фото с красивым явлением в сети.

Журналисты Новини.LIVE также успели сфотографировать необычное явление.

Читайте также:

Парящие корабли

Сегодня одесситы заметили, что сухогрузы в море вроде бы находятся над поверхностью воды. Однако все это — оптическая иллюзия.

Летающий корабель. Фото: Новини.LIVE

Эффект Фата-моргана

Fata Morgana — сложное, редко встречающееся оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей. При этом удаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Свое название получило в честь волшебницы — персонажа легенд феи Морганы.

Напомним, недавно мы писали об интересном природном явлении на Дерибасовской. А также о затопленных пляжах.