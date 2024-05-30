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Літак НАТО поблизу Одещини — яка мета патрулювання

30 травня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак НАТО поблизу Одещини — яка мета патрулювання
Літак НАТО патрулює вздовж румунсько-молдовського кордону 30 травня. Фото: bombardier.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Американський літак спостерігає за ситуацією близько кордонів Одеської області зараз, 30 травня. Так,у повітряному просторі Румунії помічений Bombardier Challenger 650, який виконує розвідувальну місію.

Про це Новини.LIVE  дізнались з з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. 

Літак НАТО поблизу Одещини 30 травня
Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот


Маршрут розвідувальника пролягав поблизу південних кордонів Одеського регіону.  Зокрема, літак помічений на відстані до 35 км від Рені. 

Які місії виконує

Bombardier Challenger 650 оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. Інформація про знайдені об'єкти обробляється в автоматизованому режимі. Її можна використовувати для наведення високоточної зброї у реальному часі.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що у Чорному морі станом на 30 травня фіксується один корабель росіян, проте він не має на спорядженні "Калібри". Ракетоносії ворог знову вивів в акваторію Середземного моря. Загроза обстрілів залишається високою, адже окупанти можуть завдавати ракетних ударів навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що уночі проти 30 травня на території тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". 

Додамо, що незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

Одеса
війна
розвідка
Молдова
НАТО
літак
Одеська область
Румунія
авіація

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