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Самолет НАТО вблизи Одесчины — какова цель патрулирования

30 мая 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет НАТО вблизи Одесчины — какова цель патрулирования
Самолет НАТО патрулирует вдоль румынско-молдавской границы 30 мая. Фото: bombardier.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Американский самолет наблюдает за ситуацией около границ Одесской области сейчас, 30 мая. Так, в воздушном пространстве Румынии замечен Bombardier Challenger 650, выполняющий разведывательную миссию.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии и ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии.

Самолет НАТО вблизи Одесской области 30 мая
Маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот


Маршрут разведчика пролегал вблизи южных границ Одесского региона. В частности, самолет замечен на расстоянии до 35 км от Рени.

Какие миссии выполняет

Bombardier Challenger 650 оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплексом противодействия системам РЭБ. Кроме того, у самолета есть приборы для дистанционного прослушивания каналов связи. Информация о найденных объектах обрабатывается в автоматизированном режиме. Его можно использовать для наведения высокоточного оружия в реальном времени.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что в Черном море по состоянию на 30 мая фиксируется один корабль россиян, однако у него нет на снаряжении "Калибры". Ракетоносители враг снова вывел в акваторию Средиземного моря. Угроза обстрелов остается высокой, ведь оккупанты могут наносить ракетные удары даже со своих военных портов.

Также мы писали, что в ночь на 30 мая на территории временно оккупированного Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".

Добавим, что в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.

Одесса
война
разведка
Молдова
НАТО
самолет
Одесская область
Румуния
авиация

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