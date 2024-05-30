Самолет НАТО вблизи Одесчины — какова цель патрулирования
Американский самолет наблюдает за ситуацией около границ Одесской области сейчас, 30 мая. Так, в воздушном пространстве Румынии замечен Bombardier Challenger 650, выполняющий разведывательную миссию.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.
Где патрулирует самолет
По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии и ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии.
Маршрут разведчика пролегал вблизи южных границ Одесского региона. В частности, самолет замечен на расстоянии до 35 км от Рени.
Какие миссии выполняет
Bombardier Challenger 650 оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплексом противодействия системам РЭБ. Кроме того, у самолета есть приборы для дистанционного прослушивания каналов связи. Информация о найденных объектах обрабатывается в автоматизированном режиме. Его можно использовать для наведения высокоточного оружия в реальном времени.
Больше о ситуации в Черном море
Напомним, что в Черном море по состоянию на 30 мая фиксируется один корабль россиян, однако у него нет на снаряжении "Калибры". Ракетоносители враг снова вывел в акваторию Средиземного моря. Угроза обстрелов остается высокой, ведь оккупанты могут наносить ракетные удары даже со своих военных портов.
Также мы писали, что в ночь на 30 мая на территории временно оккупированного Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".
Добавим, что в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и направлены на безопасность в Черном море.
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