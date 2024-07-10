Літак НАТО Poseidon вийшов на патрулювання зараз, 10 липня

Літак НАТО у небі. Фото: United States Air Force

Зараз, 10 липня, розвідувальний літак НАТО Boeing P-8A Poseidon здійснює патрулювання вздовж берегів Чорного моря та південних кордонів Одещини. Літак, який спостерігає за ситуацією поблизу акваторії та нашого регіону, перебуває у повітряному просторі Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Рух розвідувальника. Фото: скриншот з Flightradar

Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. Пілоти цього літака також діляться з українськими військовими інформацією щодо ворожих об'єктів, що допомагає краще координувати оборонні дії.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — це багатофункціональний морський патрульний літак, розроблений на базі цивільного Boeing 737-800ERX. Основні характеристики та можливості літака включають:

Довжина: 39.47 м;

розмах крил: 37.64 м;

максимальна швидкість: 907 км/год;

дальність польоту: приблизно 8 300 км без дозаправки;

екіпаж: 9 осіб.

Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати завдання з морського патрулювання, протичовнової боротьби, спостереження та розвідки. Літак здатний нести різноманітне озброєння, включаючи торпеди, ракети та глибинні бомби.

Більше про ситуацію близько кордонів Одещини

Ми писали, що Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ.

Також ми повідомляли, що саме Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ. Тоді Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку.