Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Літак НАТО поблизу Одеської області — подробиці місії розвідувальника arrow

Літак НАТО поблизу Одеської області — подробиці місії розвідувальника

10 липня 2024 15:56
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак НАТО Poseidon вийшов на патрулювання зараз, 10 липня
Літак НАТО у небі. Фото: United States Air Force
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Зараз, 10 липня, розвідувальний літак НАТО Boeing P-8A Poseidon здійснює патрулювання вздовж берегів Чорного моря та південних кордонів Одещини. Літак, який спостерігає за ситуацією поблизу акваторії та нашого регіону, перебуває у повітряному просторі Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

Читайте також:
Літак НАТО поблизу Одеської області — подробиці місії розвідувальника - фото 1
Рух розвідувальника. Фото: скриншот з Flightradar

Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. Пілоти цього літака також діляться з українськими військовими інформацією щодо ворожих об'єктів, що допомагає краще координувати оборонні дії.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — це багатофункціональний морський патрульний літак, розроблений на базі цивільного Boeing 737-800ERX. Основні характеристики та можливості літака включають:

  • Довжина: 39.47 м;
  • розмах крил: 37.64 м;
  • максимальна швидкість: 907 км/год;
  • дальність польоту: приблизно 8 300 км без дозаправки;
  • екіпаж: 9 осіб.
Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати завдання з морського патрулювання, протичовнової боротьби, спостереження та розвідки. Літак здатний нести різноманітне озброєння, включаючи торпеди, ракети та глибинні бомби.

Більше про ситуацію близько кордонів Одещини

Ми писали, що Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ. 

Також ми повідомляли, що саме Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ. Тоді Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку.

Одеса війна розвідка Молдова НАТО літак Чорне море Румунія Одеська область Новини Одеси авіація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога