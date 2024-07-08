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Розвідка НАТО над Чорним морем — Poseidon знову збирає інформацію

8 липня 2024 15:29
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак Poseidon на патрулюванні зараз, 8 липня, близько Одещини
Маршрут розвідувальника НАТО сьогодні, 8 липня. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Над Чорним морем зараз, 8 липня, патрулює літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він спостерігає за ситуацією поблизу акваторії та південних берегів Одещини, перебуваючи у повітряному просторі Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

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Що відомо про авіацію

Цей розвідувальник оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів. 

Маршрут літака НАТО сьогодні, у понеділок, 8 липня
Розвідувальник патрулює близько узбережжя Чорного моря. Фото: скриншот

Відомо, що сьогодні американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. 

Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Більше про НАТО

Ми писали, що НАТО вивчає досвід України у Чорному морі. Альянс уважно аналізує передовий досвід з усіх регіонів, де відбувається збройне протистояння на морі. Вони також цікавляться ситуацією в Червоному морі та розвитком подій в Аденській затоці.

Також ми повідомляли, що Північноатлантичний альянс активно працює над зміцненням оборони в стратегічно важливих регіонах Чорного і Балтійського морів. 

Додамо, що в Румунії на тлі розширення авіабази Mihail Kogălniceanu розбудовують новий об'єкт, який стане найбільшою авіабазою НАТО в Європі. Її площа становитиме 2 800 гектарів, і вона зможе приймати до 10 тисяч військових з їхніми родинами.

Одеса війна розвідка НАТО літак Чорне море Румунія Одеська область Новини Одеси авіація

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