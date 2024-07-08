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Разведка НАТО над Черным морем — Poseidon снова собирает информацию

8 июля 2024 15:29
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет Poseidon на патрулировании сейчас, 8 июля, возле Одесщины
Маршрут разведчика НАТО сегодня, 8 июля. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Над Черным морем сейчас, 8 июля, патрулирует самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он наблюдает за ситуацией вблизи акватории и южных берегов Одесчины, находясь в воздушном пространстве Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Этот разведчик оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по враждебным объектам.

Маршрут самолета НАТО сегодня, в понедельник, 8 июля
Разведчик патрулирует у побережья Черного моря. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Больше о НАТО

Мы писали, что НАТО изучает опыт Украины в Черном море. Альянс внимательно анализирует передовой опыт из всех регионов, где происходит вооруженное противостояние на море. Они также интересуются ситуацией в Красном море и развитием событий в Аденском заливе.

Также мы сообщали, что Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей.

Добавим, что в Румынии на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2 800 гектаров, и она сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.

Одесса война разведка НАТО самолет Черное море Румыния Одесская область Новости Одессы авиация

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