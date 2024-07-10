Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Самолет НАТО вблизи Одесской области — подробности миссии разведчика arrow

Самолет НАТО вблизи Одесской области — подробности миссии разведчика

10 июля 2024 15:56
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет НАТО Poseidon вышел на патрулирование сейчас, 10 июля
Самолет НАТО в небе. Фото: United States Air Force
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сейчас, 10 июля, разведывательный самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon осуществляет патрулирование вдоль берегов Черного моря и южных границ Одесчины. Самолет, наблюдающий за ситуацией вблизи акватории и нашего региона, находится в воздушном пространстве Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:
Самолет НАТО вблизи Одесской области — подробности миссии разведчика - фото 1
Движение разведчика. Фото: скриншот с Flightradar

Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, принадлежащей ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Пилоты этого самолета также делятся с украинскими военными информацией о вражеских объектах, что помогает лучше координировать оборонные действия.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — это многофункциональный морской патрульный самолет, разработанный на базе гражданского Boeing 737-800ERX. Основные характеристики и возможности самолета включают в себя:

  • длина: 39.47 м;
  • размах крыльев: 37.64 м;
  • максимальная скорость: 907 км/ч;
  • дальность полета: примерно 8 300 км без дозаправки;
  • экипаж: 9 человек.
Характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять задачи по морскому патрулированию, противолодочной борьбе, наблюдению и разведке. Самолет способен нести всевозможное вооружение, включая торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

Больше о ситуации около границ Одесчины

Мы писали, что Молдова должна ужесточить санкции против людей, угрожающих ее суверенитету. Страна уже использует механизмы, в частности, закон о сепаратизме, который помогает не расшатывать политическую ситуацию со стороны РФ.

Также мы сообщали, что именно Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ. Тогда Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и основал там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику.

Одесса война разведка Молдова НАТО самолет Черное море Румыния Одесская область Новости Одессы авиация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь