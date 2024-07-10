Самолет НАТО Poseidon вышел на патрулирование сейчас, 10 июля

Самолет НАТО в небе. Фото: United States Air Force

Сейчас, 10 июля, разведывательный самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon осуществляет патрулирование вдоль берегов Черного моря и южных границ Одесчины. Самолет, наблюдающий за ситуацией вблизи акватории и нашего региона, находится в воздушном пространстве Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, принадлежащей ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Пилоты этого самолета также делятся с украинскими военными информацией о вражеских объектах, что помогает лучше координировать оборонные действия.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — это многофункциональный морской патрульный самолет, разработанный на базе гражданского Boeing 737-800ERX. Основные характеристики и возможности самолета включают в себя:

длина: 39.47 м;

размах крыльев: 37.64 м;

максимальная скорость: 907 км/ч;

дальность полета: примерно 8 300 км без дозаправки;

экипаж: 9 человек.

Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять задачи по морскому патрулированию, противолодочной борьбе, наблюдению и разведке. Самолет способен нести всевозможное вооружение, включая торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

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