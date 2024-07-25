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Літак НАТО помічений над півднем Одеської області — де патрулює Poseidon сьогодні

25 липня 2024 16:56
Верзілова Єлизавета - редактор
Літак ВМС США Poseidon поблизу Одещини зараз, 25 липня
Літак НАТО над морем. Фото: United States Air Force
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 25 липня, літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon здійснює патрулювання поряд з південним кордоном Одещини — він був зафіксований менше ніж в 10 км від Вилково. Також під контролем авіації залишається румунське узбережжя Чорного моря та його акваторія.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

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Літак НАТО патрулює зараз, 25 липня. Фото: скриншот

Сьогодні розвідувальник  Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. Пілоти цього літака також діляться з українськими військовими інформацією щодо ворожих об'єктів, що допомагає краще координувати оборонні дії.

Характеристики Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon — це багатофункціональний морський патрульний літак, розроблений на базі цивільного Boeing 737-800ERX. Основні характеристики та можливості літака включають:

  • довжина: 39.47 м;
  • розмах крил: 37.64 м;
  • максимальна швидкість: 907 км/год;
  • дальність польоту: приблизно 8 300 км без дозаправки;
  • екіпаж: 9 осіб.
Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Poseidon оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати завдання з морського патрулювання, протичовнової боротьби, спостереження та розвідки. Літак здатний нести різноманітне озброєння, включаючи торпеди, ракети та глибинні бомби.

Більше про ситуацію близько кордонів Одещини

Ми писали, що російські сили випустили хвилі дронів на південь Одещини, а деякі з них впали на територію Румунії. У відповідь на ці події Міністерство оборони країни посилило заходи з моніторингу та спостереження за своїм небом та підняло у повітря винищувачі F-16.

Також ми повідомляли, що Молдова має посилити санкції проти людей, які загрожують її суверенітету. Країна вже використовує механізми, зокрема закон про сепаратизм, який допомагає не розхитувати політичну ситуацію з боку РФ. 

Одеса розвідка Молдова НАТО літак Чорне море Румунія Одеська область Новини Одеси авіація

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