Самолет ВМС США Poseidon вблизи Одесщины сейчас, 25 июля

Самолет НАТО замечен над югом Одесской области — где патрулирует Poseidon сегодня
Сегодня, 25 июля, самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon осуществляет патрулирование рядом с южной границей Одесчины — он был зафиксирован менее чем в 10 км от Вилково. Также под контролем авиации остается румынское побережье Черного моря и его акватория.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Сегодня разведчик Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, принадлежащей ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Пилоты этого самолета также делятся с украинскими военными информацией о вражеских объектах, что помогает лучше координировать оборонные действия.
Характеристики Boeing P-8A Poseidon
Boeing P-8A Poseidon — это многофункциональный морской патрульный самолет, разработанный на базе гражданского Boeing 737-800ERX. Основные характеристики и возможности самолета включают в себя:
- длина: 39.47 м;
- размах крыльев: 37.64 м;
- максимальная скорость: 907 км/ч;
- дальность полета: примерно 8300 км без дозаправки;
- экипаж: 9 человек.
Poseidon оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять задачи по морскому патрулированию, противолодочной борьбе, наблюдению и разведке. Самолет способен нести всевозможное вооружение, включая торпеды, ракеты и глубинные бомбы.
Больше о ситуации около границ Одесчины
Мы писали, что российские силы выпустили волны дронов к югу Одесчины, а некоторые из них упали на территорию Румынии. В ответ на эти события Министерство обороны страны усилило меры по мониторингу и наблюдению за своим небом и подняло истребители F-16.
Также мы сообщали, что Молдова должна ужесточить санкции против людей, угрожающих ее суверенитету. Страна уже использует механизмы, в частности, закон о сепаратизме, который помогает не расшатывать политическую ситуацию со стороны РФ.
Читайте Новини.LIVE!