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Люди залишилися на вулиці — наслідки падіння дронів на будинок в Одесі

14 грудня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Люди залишилися на вулиці — наслідки падіння дронів на будинок в Одесі
Вирва від падіння дрона. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 14 грудня, ворог здійснив чергову масовану атаку на Одесу та область. Внаслідок падіння уламків дронів, у місті пошкоджено 11 будинків. На жаль, є постраждалі.

Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE

Журналісти Новини.LIVE побували на місці падіння дронів та поспілкувалися  місцевими мешканцями, у яких пошкоджено житло. 

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Люди у тимчасовому прихистку. Фото: Новини.LIVE
Діра у стіні будинку. Фото: Новини.LIVE

За словами мешканки гуртожитку, який постраждав від уламків, у ньому проживало понад півсотні людей, а на момент обстрілу знаходилося лише 20. Інна Чернова наголосила, що у будівлі мешкає багато сімей з дітьми, серед яких навіть були немовлята. 

"Ми тепер залишились без житла. Просто на вулиці. Влада обіцяла, що кудись нас заселить, але їм теж потрібен час, щоб знайти нам десь якийсь гуртожиток. Через дві години прийдуть і скажуть нам що і як. Ми не знаємо, що будемо робити", — сказала мешканка гуртожитку Інна Чернявська. 

Мешканка будинку Інна Чернявська. Фото: Новини.LIVE

Крім того, жінка додала, що найбільше постраждав другий поверх, де проживала родина з пʼятимісячною дитиною. Наразі людям надали тимчасове житло, однак вони не знають, що робити далі, бо все знищено. 

Спалена автівка. Фото: Новини.LIVE
Скло на посуді. Фото: Новини.LIVE

Що кажуть військові

За словами начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, цієї ночі була наймасовіша атака на південний  регіон з використанням дронів. 

"Постраждалим від падіння уламків надана уся необхідна допомога. За уточненими даними відомо, що постраждали не троє, а четверо дітей. Усі пройшли обстеження у медиків", — сказала військова. 

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні вночі окупаційна армія РФ випустила по півдню України близько 39 ударних дронів типу "Shahed-136". На жаль, є влучання уламків. 

Також ми писали, що вночі 14 грудня протягом шести годин ворог атакував Одесу та область ударними дронами. Наразі прокурори фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої травмувалися люди.

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