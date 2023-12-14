Люди остались на улице — последствия падения дронов на дом в Одессе

Воронка от падения дрона. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 14 декабря, враг совершил очередную массированную атаку на Одессу и область. В результате падения обломков дронов, в городе повреждено 11 домов. К сожалению, есть пострадавшие.

Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте падения дронов и пообщались местными жителями, у которых повреждено жилье.

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Дыра в стене дома. Фото: Новини.LIVE

По словам жительницы общежития, которое пострадало от обломков, в нем проживало более полусотни человек, а на момент обстрела находилось всего 20. Инна Чернова подчеркнула, что в здании проживает много семей с детьми, среди которых даже были младенцы.

"Мы теперь остались без жилья. Просто на улице. Власти обещали, что куда-то нас заселят, но им тоже нужно время, чтобы найти нам где-то общежитие. Через два часа придут и скажут нам что и как. Мы не знаем, что будем делать", — сказала жительница общежития Инна Чернявская.

Жительница дома Инна Чернявская. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, женщина добавила, что больше всего пострадал второй этаж, где проживала семья с пятимесячным ребёнком. Пока людям предоставили временное жилье, однако они не знают, что делать дальше, потому что все уничтожено.

Сожженный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Стекло на посуде. Фото: Новини.LIVE

Что говорят военные

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, этой ночью была массовая атака на южный регион с использованием дронов.

"Пострадавшим от падения обломков оказана вся необходимая помощь. По уточненным данным известно, что пострадали не трое, а четверо детей. Все прошли обследование у медиков", — сказала военная.

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня ночью оккупационная армия РФ выпустила по югу Украины около 39 ударных дронов типа "Shahed-136". К сожалению, есть попадание обломков.

Также мы писали, что ночью 14 декабря в течение шести часов враг атаковал Одессу и область ударными дронами. Пока прокуроры фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой травмировались люди.