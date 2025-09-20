Відео
Президент анонсував повернення з полону ще тисячі захисників
Лобове зіткнення автомобілів на Одещині — четверо людей в лікарні

Лобове зіткнення автомобілів на Одещині — четверо людей в лікарні

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 13:48
ДТП на Одещині — постраждали четверо людей
Аварія на Одещині. Фото: Нацполіція

На Одещині сталася серйозна аварія за участю легковика та вантажівки. У ДТП постраждали четверо людей, серед них обидва водії та пасажири легкового авто. Усіх з травмами доставили до лікарні.

Про це у суботу, 20 вересня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області. 

Лобове зіткнення автомобілів
Аварія на Одещині. Фото: Нацполіція

Аварія на Одещині

За їхньою інформацією, аварія трапилася вдень 19 вересня на автодорозі Серпневе — Арциз — Сарата, поблизу села Долинівка Павлівської громади. За попередніми даними, 34-річна жителька Одеси за кермом автомобіля Hyundai не впоралася з керуванням на повороті. Машина виїхала на зустрічну смугу та зіштовхнулася з вантажівкою Volkswagen, якою керував 53-річний житель Київської області.

У результаті ДТП постраждали четверо людей. Травми отримали обидва водії та пасажири легковика — 57-річна мати водійки і їхній 63-річний знайомий. Усіх госпіталізували з різними тілесними ушкодженнями.

Поліція розслідує причини аварії

Поліція перевірила водіїв на алкоголь — обидва були тверезі. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до травм середньої тяжкості. Призначено низку експертиз, аби встановити всі обставини аварії.

Нагадаємо, вночі 20 вересня російські безпілотники атакували будівлю фермерського господарства в Білгород-Дністровському районі. Також ми писали, що на ринку "7 кілометр" вранці вогонь охопив склад із побутовою технікою та поширився на сотні квадратних метрів.

ДТП Одеса аварія Одеська область Новини Одеси зіткнення
Автор:
Лілія Швець
