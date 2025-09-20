ДТП на Одещині — постраждали четверо людей

Аварія на Одещині. Фото: Нацполіція

На Одещині сталася серйозна аварія за участю легковика та вантажівки. У ДТП постраждали четверо людей, серед них обидва водії та пасажири легкового авто. Усіх з травмами доставили до лікарні.

Про це у суботу, 20 вересня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Аварія на Одещині

За їхньою інформацією, аварія трапилася вдень 19 вересня на автодорозі Серпневе — Арциз — Сарата, поблизу села Долинівка Павлівської громади. За попередніми даними, 34-річна жителька Одеси за кермом автомобіля Hyundai не впоралася з керуванням на повороті. Машина виїхала на зустрічну смугу та зіштовхнулася з вантажівкою Volkswagen, якою керував 53-річний житель Київської області.

У результаті ДТП постраждали четверо людей. Травми отримали обидва водії та пасажири легковика — 57-річна мати водійки і їхній 63-річний знайомий. Усіх госпіталізували з різними тілесними ушкодженнями.

Поліція розслідує причини аварії

Поліція перевірила водіїв на алкоголь — обидва були тверезі. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до травм середньої тяжкості. Призначено низку експертиз, аби встановити всі обставини аварії.

