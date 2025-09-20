Відео
Головна Одеса Вогонь знищив склади на одеському ринку "7 кілометр"

Вогонь знищив склади на одеському ринку "7 кілометр"

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 12:00
Пожежа в Авангарді на ринку "7 кілометр": що знищено
Пожежа на ринку "7 кілометр" в Одесі. Фото: ДСНС

У селищі Авангард вранці, 20 вересня, спалахнула потужна пожежа. Вогонь охопив склад із побутовою технікою та поширився на сотні квадратних метрів.

Про це у суботу, 20 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

Читайте також:

Пожежа на ринку "7 кілометр"

Відомо, що пожежа сталася на вулиці Базова. Там загорілася одноповерхова складська будівля з побутовою технікою. Через масштаб пожежі рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.

Пожежна машина. Фото: ДСНС
Пожежа на ринку в Одесі. Фото: ДСНС
Вогонь на складі. Фото: ДСНС
Вогонь знищив склади на ринку "7 кілометр". Фото: ДСНС

Полум’я охопило площу близько 900 квадратних метрів. На ліквідацію знадобилося понад дві години. До гасіння залучалися підрозділи ДСНС та центр безпеки громадян "Авангард".

Вогонь в будівлі. Фото: ДСНС
Пожежа охопила декілька павільонів. Фото: ДСНС

Причини пожежі на ринку встановлюють

Люди не постраждали. Причини займання наразі встановлює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС
Рятувальник заливає вогонь водою. Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці пожежі на ринку "7 кілометр". Фото: ДСНС
Вогонь в будівлі. Фото: ДСНС
Рятувальник зайшов на склад, де горить майно. Фото: ДСНС

Нагадаємо, ДСНС оприлюднили фото та відео з місця обстрілу Одещини, там видно масштаби руйнувань. Також ми писали, куди саме поцілила російська армія в Одеській області.

Одеса пожежа ринок Одеська область Новини Одеси вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
