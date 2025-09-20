Пожежа в Авангарді на ринку "7 кілометр": що знищено

Вогонь знищив склади на одеському ринку "7 кілометр"
У селищі Авангард вранці, 20 вересня, спалахнула потужна пожежа. Вогонь охопив склад із побутовою технікою та поширився на сотні квадратних метрів.
Про це у суботу, 20 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа на ринку "7 кілометр"
Відомо, що пожежа сталася на вулиці Базова. Там загорілася одноповерхова складська будівля з побутовою технікою. Через масштаб пожежі рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.
Полум’я охопило площу близько 900 квадратних метрів. На ліквідацію знадобилося понад дві години. До гасіння залучалися підрозділи ДСНС та центр безпеки громадян "Авангард".
Причини пожежі на ринку встановлюють
Люди не постраждали. Причини займання наразі встановлює дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС.
