Огонь уничтожил склады на одесском рынке "7 километр"

Огонь уничтожил склады на одесском рынке "7 километр"

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 12:00
Пожар в Авангарде на рынке "7 километр": что уничтожено
Пожар на рынке "7 километр" в Одессе. Фото: ГСЧС

В поселке Авангард утром, 20 сентября, вспыхнул мощный пожар. Огонь охватил склад с бытовой техникой и распространился на сотни квадратных метров.

Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Пожар на рынке "7 километр"

Известно, что пожар произошел на улице Базовая. Там загорелось одноэтажное складское здание с бытовой техникой. Из-за масштаба пожара спасатели работали по повышенному номеру вызова.

Пожежна машина. Фото: ДСНС
Пожар на рынке в Одессе. Фото: ГСЧС
Вогонь на складі. Фото: ДСНС
Огонь уничтожил склады на рынке "7 километр". Фото: ГСЧС

Пламя охватило площадь около 900 квадратных метров. На ликвидацию понадобилось более двух часов. К тушению привлекались подразделения ГСЧС и центр безопасности граждан "Авангард".

Вогонь в будівлі. Фото: ДСНС
Пожар охватил несколько павильонов. Фото: ГСЧС

Причины пожара на рынке устанавливаются

Люди не пострадали. Причины возгорания сейчас устанавливает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС
Рятувальник заливає вогонь водою. Фото: ДСНС
Спасатели работают на месте пожара на рынке "7 километр". Фото: ГСЧС
Вогонь в будівлі. Фото: ДСНС
Спасатель зашел на склад, где горит имущество. Фото: ГСЧС

Напомним, ГСЧС обнародовали фото и видео с места обстрела Одесской области, там видно масштабы разрушений. Также мы писали, куда именно ударила российская армия в Одесской области.

Одесса пожар рынок Одесская область Новости Одессы огонь
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
