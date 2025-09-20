Пожар в Авангарде на рынке "7 километр": что уничтожено

Пожар на рынке "7 километр" в Одессе. Фото: ГСЧС

В поселке Авангард утром, 20 сентября, вспыхнул мощный пожар. Огонь охватил склад с бытовой техникой и распространился на сотни квадратных метров.

Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Пожар на рынке "7 километр"

Известно, что пожар произошел на улице Базовая. Там загорелось одноэтажное складское здание с бытовой техникой. Из-за масштаба пожара спасатели работали по повышенному номеру вызова.

Пожар на рынке в Одессе. Фото: ГСЧС

Огонь уничтожил склады на рынке "7 километр". Фото: ГСЧС

Пламя охватило площадь около 900 квадратных метров. На ликвидацию понадобилось более двух часов. К тушению привлекались подразделения ГСЧС и центр безопасности граждан "Авангард".

Пожар охватил несколько павильонов. Фото: ГСЧС

Причины пожара на рынке устанавливаются

Люди не пострадали. Причины возгорания сейчас устанавливает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС.

Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара на рынке "7 километр". Фото: ГСЧС

Спасатель зашел на склад, где горит имущество. Фото: ГСЧС

