Пожар в Авангарде на рынке "7 километр": что уничтожено

Огонь уничтожил склады на одесском рынке "7 километр"
В поселке Авангард утром, 20 сентября, вспыхнул мощный пожар. Огонь охватил склад с бытовой техникой и распространился на сотни квадратных метров.
Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар на рынке "7 километр"
Известно, что пожар произошел на улице Базовая. Там загорелось одноэтажное складское здание с бытовой техникой. Из-за масштаба пожара спасатели работали по повышенному номеру вызова.
Пламя охватило площадь около 900 квадратных метров. На ликвидацию понадобилось более двух часов. К тушению привлекались подразделения ГСЧС и центр безопасности граждан "Авангард".
Причины пожара на рынке устанавливаются
Люди не пострадали. Причины возгорания сейчас устанавливает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС.
Напомним, ГСЧС обнародовали фото и видео с места обстрела Одесской области, там видно масштабы разрушений. Также мы писали, куда именно ударила российская армия в Одесской области.
Читайте Новини.LIVE!