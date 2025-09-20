Видео
Президент анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников
Лобовое столкновение на Одесчине — четыре человека в больнице

Лобовое столкновение на Одесчине — четыре человека в больнице

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 13:48
ДТП в Одесской области - пострадали четыре человека
Авария в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одесской области произошла серьезная авария с участием легковушки и грузовика. В ДТП пострадали четыре человека, среди них оба водителя и пассажиры легкового авто. Всех с травмами доставили в больницу.

Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Авария в Одесской области. Фото: Нацполиция

Авария в Одесской области

По их информации, авария случилась днем 19 сентября на автодороге Серпневое — Арциз — Сарата, вблизи села Долиновка Павловской громады. По предварительным данным, 34-летняя жительница Одессы за рулем автомобиля Hyundai не справилась с управлением на повороте. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volkswagen, которым управлял 53-летний житель Киевской области.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Травмы получили оба водителя и пассажиры легковушки — 57-летняя мать водителя и их 63-летний знакомый. Всех госпитализировали с различными телесными повреждениями.

Полиция расследует причины аварии

Полиция проверила водителей на алкоголь — оба были трезвы. Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, которое привело к травмам средней тяжести. Назначен ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Напомним, ночью 20 сентября российские беспилотники атаковали здание фермерского хозяйства в Белгород-Днестровском районе. Также мы писали, что на рынке "7 километр" утром огонь охватил склад с бытовой техникой и распространился на сотни квадратных метров.

ДТП Одесса авария Одесская область Новости Одессы столкновение
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
