Одеський маг Сергій Кобзар. Фото: Новини.LIVE

Питання щодо можливої передачі Путіна міжнародному суду в Гаазі є складним і визначається численними факторами. Нині це чисто теоретична можливість, адже політичні лідери часто залишаються непокараними через різні обставини, зокрема і смерть.

Про це ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів відомий одеський екстрасенс, маг та чаклун Сергій Кобзар.

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"До суду в Гаазі доживе тільки картопляний фюрер Лукашенко. Щодо Путіна, знову ж таки, я ніяк це не доведу зараз, але, я вкрай сумніваюся, що він живий чи дієздатний. Коли почалася війна в нього перший переломний період був травень місяць, другий серпень, тобто навіть якщо він їх проскочив, то все одно це повинен бути вже овоч", — каже чаклун.

Сергій Кобзар наголосив, що важливо також враховувати, що політичні та міжнародні події можуть швидко змінюватися, і прогнозувати події в таких ситуаціях завдання важке. Остаточне рішення чи постане Путін перед судом буде визначатися подальшими розвитками подій в Росії та на міжнародній арені.

"Я впевнений, що там зараз колективні, скажімо так, сходи вони там беруть вирішують, як куди просуватися, бо в будь-якому разі каша вже заварена і наслідки вийшли з-під контролю. Зараз вони намагаються все це побудувати вже виходячи з тієї ситуації, яка є в момент", — розповів маг.

Нагадаємо, велике значення для подальшого розвитку подій у 2024 році буде мати період з кінця лютого до початку березня. Прогнозується, що цей час стане ключовим для спостереження за глобальними змінами як всередині України, так і на міжнародній арені.