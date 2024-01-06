Місяць лютий буде переломним для України, — прогноз одеського мага
Велике значення для подальшого розвитку подій у 2024 році буде мати період з кінця лютого до початку березня. Прогнозується, що цей час стане ключовим для спостереження за глобальними змінами як всередині України, так і на міжнародній арені.
Про які зміни можливі найближчим часом ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів відомий одеський екстрасенс, маг та чаклун Сергій Кобзар.
"Ключовий момент, який нам потрібно буде, ну, скажімо так, спостерігати, щоб розуміти, як розвиватиметься весь наступний рік — лютий місяць. Швидше навіть кінець лютого та початок березня, саме в цей період буде багато глобальних змін як усередині країни, так і за її межами", — зазначив екстрасенс.
Чаклун вбачає, що Україна буде відзначатися позитивними тенденціями у розвитку, але питання часу стане важливим аспектом. З моменту початку березня стане очевидним вектор розвитку країни, і цей розвиток обіцяє бути позитивним.
"З березня буде чітко видно вектор того, як ми розвиватимемося, розвиток буде в будь-якому разі України в плюс, але просто там буде питання часу або ми це зробимо дуже ритмічно не швидко, а саме ритмічно, або це затягнеться на тривалий час. Зараз буде закладено основопорядок на багато років наперед на 50, може, навіть більше", — сказав маг.
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