Місяць лютий буде переломним для України, — прогноз одеського мага

Одеський маг Сергій Кобзар. Фото: Новини.LIVE

Велике значення для подальшого розвитку подій у 2024 році буде мати період з кінця лютого до початку березня. Прогнозується, що цей час стане ключовим для спостереження за глобальними змінами як всередині України, так і на міжнародній арені.

Про які зміни можливі найближчим часом ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів відомий одеський екстрасенс, маг та чаклун Сергій Кобзар.

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"Ключовий момент, який нам потрібно буде, ну, скажімо так, спостерігати, щоб розуміти, як розвиватиметься весь наступний рік — лютий місяць. Швидше навіть кінець лютого та початок березня, саме в цей період буде багато глобальних змін як усередині країни, так і за її межами", — зазначив екстрасенс.

Чаклун вбачає, що Україна буде відзначатися позитивними тенденціями у розвитку, але питання часу стане важливим аспектом. З моменту початку березня стане очевидним вектор розвитку країни, і цей розвиток обіцяє бути позитивним.

"З березня буде чітко видно вектор того, як ми розвиватимемося, розвиток буде в будь-якому разі України в плюс, але просто там буде питання часу або ми це зробимо дуже ритмічно не швидко, а саме ритмічно, або це затягнеться на тривалий час. Зараз буде закладено основопорядок на багато років наперед на 50, може, навіть більше", — сказав маг.

Нагадаємо, за східним календарем рік, що почався, пройде під символом Зеленого дерев'яного дракона. У китайській культурі ця міфічна тварина символізує владу, шляхетність, честь, удачу та успіх. Тож більш детально про те, чого чекати Україні та світу у цьому році — читайте у матеріалі.